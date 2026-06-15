Ограбление англичан, труп у базы, расизм, двойник Шакиры: скандалы ЧМ-2026

В США, Мексике и Канаде стартовал чемпионат мира по футболу. Какие скандалы произошли в первые дни мундиаля — в материале NEWS.ru.

Какую сборную ограбили на ЧМ-2026

Сборную Англии ограбили на ЧМ-2026. Во время перевозки груза из Флориды на базу команды в Канзас-Сити были украдены бутсы футболистов, официальные мячи турнира и тренировочный инвентарь. Полиция задержала двух подозреваемых в краже.

Это уже не первый неприятный случай с англичанами на этом турнире. 6 июня в 10 минутах от их базы в Канзасе произошла стрельба. В результате инцидента пострадали девять человек. В тот момент англичане находились во Флориде и готовились к товарищескому матчу с Коста-Рикой.

Главный тренер Томас Тухель выбрал Канзас из-за удобного расположения и хорошего оснащения. Город находится не более чем в трех с половиной часах от любой территории, где потенциально может сыграть Англия. В Канзасе также «квартируют» Аргентина и Нидерланды.

Таинственные смерти

13 июня возле стадиона в мексиканской Тихуане, на котором тренируется сборная Ирана, был найден труп. Тело со следами насилия обнаружили в багажнике брошенного на парковке внедорожника, который полиция решила досмотреть из-за распространявшегося оттуда неприятного запаха.

Спустя два дня стало известно о смерти мексиканского вратаря — 19-летней Исабель Акосты Эрнандес. Девушку нашли без признаков жизни 9 июня в ее доме в городе Масатлан. Полиция не обнаружила следов насилия. В команде Акосту Эрнандес считали перспективной футболисткой.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Кого уволили за расистский жест на ЧМ-2026

Руководителя одной из мексиканских отраслевых организаций Улисеса Берналя уволили с работы после расистского жеста во время ЧМ-2026. Инцидент произошел во время матча между сборными Чехии и Южной Кореи в Гвадалахаре. Корейская блогерша Юн Су Джин снимала реакцию на победу своей команды. В этот момент Берналь за спиной девушки изображал раскосые глаза и смеялся.

Юн Су Джин опубликовала видео с подписью: «Тот случай, когда столкнулась с расизмом на чемпионате мира». Ролик стал вирусным. Позднее появилась информация, что Берналь был уволен.

Австралийский судья Шон Эванс работал в комнате VAR (система видеопомощи арбитрам) на матче Германия — Кюрасао. В трансляцию попал кадр, как он сомкнул большой и указательный пальцы. В разных странах это может означать перевернутый «окей», однако судью обвинили в демонстрации жеста White Power (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена). Правозащитная организация FARE заявила, что Эванс больше не должен работать на матчах ЧМ-2026. ФИФА открыла дисциплинарное дело и ведет внутреннее разбирательство.

Фото: Социальные сети

Кому отказали во въезде в США

Сомалийскому футбольному арбитру Омару Артану по прибытии в международный аэропорт Майами отказали во въезде без объяснения причин. В 2025 году он был признан лучшим арбитром Африки и вошел в список из 52 судей, отобранных для работы на чемпионате мира по футболу. Артан стал первым представителем Сомали, когда-либо включенным в число судей финальной стадии турнира. Вместо работы на чемпионате мира он был депортирован.

Позднее издание Mundo Deportivo сообщило, что власти США приняли соответствующее решение из-за подозрения в связях Артана с террористическими организациями. Пограничники устроили арбитру 11-часовой допрос. Судья показывал им документы FIFA и фотографии, но ему задавали вопросы о политике Сомали и местной террористической группировке. Директор целевой группы Белого дома по чемпионату мира Эндрю Джулиани подтвердил наличие «веской причины» для запрета на въезд, ссылаясь на данные Департамента внутренней безопасности США. Уточняется, что Сомали входит в число стран, граждане которых подпадают под строгие ограничения на въезд в Соединенные Штаты.

УЕФА назначил Артана на матч Суперкубка между французским «Пари Сен-Жермен» и английской «Астон Виллой». Судье выплатят полный гонорар за ЧМ-2026.

Почему Уругваю не разрешили вылететь в США

Сборной Уругвая не дали улететь из Мексики, потому что самолету не позволили бы приземлиться в США. Южноамериканская страна обвинила ФИФА. По версии Федерации футбола Уругвая, организация вовремя не запросила нужное разрешение. ФИФА списывала ситуацию на ошибку авиакомпании, которая неправильно оформила документы на перелет Канкун — Майами. В итоге уругвайцам дали другой борт, они долетели во Флориду на несколько часов позже запланированного времени.

Какие сборные были вынуждены изменить дизайн формы

Сборная Гаити была вынуждена экстренно менять дизайн формы. ФИФА не одобрила принт с флагом и силуэтами, отсылающий к Битве при Вертьере 1803 года. Экипировщик Saeta заявил, что дизайн задумывался как дань уважения. ФИФА сочла элементы неоднозначными.

Из-за формы также пострадала сборная Египта. Команду попросили убрать с футболок семь звезд — они символизировали победы в Кубке африканских наций. Также египтянам нужно было заменить золотой цвет надписей. Сборной Сенегала запретили использовать звезду за победу в Кубке Африки.

Игроки сборной Египта Фото: IMAGO/Sandra Dihör/Global Look Press

В какой скандал попала певица Шакира

Певица Шакира в четвертый раз спела на церемонии открытия чемпионата мира по футболу. Она выступила в ярком желто-фиолетовом костюме и исполнила песню Dai Dai, написанную для турнира совместно с нигерийским исполнителем Burna Boy. Однако не всем выступление Шакиры пришлось по душе.

В Сети появились мнения, что на церемонии открытия могла выступить двойник певицы. В комментариях пользователи указывают, что не узнали 49-летнюю звезду во время трансляции. Некоторым показалось подозрительным, что артистка была в парике и на протяжении всего шоу не снимала солнцезащитных очков. Шакира опровергла эту информацию и опубликовала ролик с репетиции церемонии открытия.

Продюсер и музыкальный критик Павел Рудченко исключил версию с двойником Шакиры. По его мнению, это предположение продвигают недоброжелатели певицы.

«Я не думаю, что на открытии выступала дублер Шакиры. Она находится в хорошей форме как внешне, так и с точки зрения вокала. Шакира сама в состоянии выступить на высоком уровне. Возможно, это происки хейтеров», — сказал Рудченко NEWS.ru.

Он добавил, что репертуар Шакиры идеально подходит для стадионных мероприятий, в частности для чемпионата мира по футболу. По мнению Рудченко, она по-прежнему очень яркая артистка.

«Это латиноамериканская фестивальная музыка с элементами трайбла наиболее точно вписывается в настроение болельщиков, поэтому Шакиру часто приглашают на подобные события. Она — яркая артистка», — добавил Рудченко.

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