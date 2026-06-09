Конец эпохи Роналду и Месси: для кого ЧМ-2026 станет последним в карьере

Чемпионат мира по футболу, который пройдет с 11 июня по 19 июля в странах Северной Америки, станет последним для ярчайших звезд современного футбола. Для кого из звездных игроков этот мундиаль станет завершающим — в материале NEWS.ru.

Криштиану Роналду

Незадолго до чемпионата мира Криштиану Роналду заявил, что ЧМ-2026 станет для него последним в карьере. Сейчас португальцу 41 год, старше него на турнире будет только 43-летний шотландский вратарь Крейг Гордон. Роналду сделает все возможное, чтобы стать чемпионом мира. Тем более Португалия считается одним из фаворитов мундиаля. У Криштиану есть еще одна цель: необходимо догнать своего главного конкурента Лионеля Месси — аргентинец стал чемпионом мира в 2022 году.

Роналду является опытным и мастеровитым футболистом, несмотря на солидный для спортсмена возраст, заявил NEWS.ru экс-нападающий сборной России и московского «Динамо» Дмитрий Булыкин. По его словам, нападающий играет большую роль в коллективе сборной Португалии.

«Не знаю, сколько он будет играть, наверное, сам решит: где-то 15 минут, где-то всю игру. У Португалии очень хорошая команда с качественным подбором футболистов. Поэтому для меня это одни из фаворитов чемпионата мира», — считает Булыкин.

Экс-футболист «Спартака» и сборной России Александр Мостовой отметил, что Роналду в 41 год забивает больше, чем многие за 20-летнюю карьеру.

«Как может мешать Роналду? Он в 41 год играет на таком уровне… Многие в его возрасте уже не только бегать, но и ходить не могут. Счастье, что этот человек 20 с лишним лет играет на высочайшем уровне. Иметь в команде Роналду — привилегия», — сказал Мостовой NEWS.ru.

Криштиану Роналду Фото: IMAGO/RAYAN ALYAHYA/Global Look Press

Мануэль Нойер

После домашнего чемпионата Европы — 2024 вратарь Мануэль Нойер объявил о завершении карьеры в сборной Германии. Однако голкипер Оливер Бауманн не убедил главного тренера Юлиана Нагельсманна. Несмотря на непростые отношения с 40-летним Нойером и его мышечные травмы по ходу сезона, специалист вызвал Мануэля в сборную. По слухам, на это решение повлияли футболисты сборной Германии, которые хотели видеть ветерана в команде.

Эдин Джеко

Джеко смог во второй раз вывести скромную Боснию и Герцеговину на чемпионат мира, выбив в стыковых матчах Италию. В этом сезоне нападающий помог «Шальке» вернуться в Бундеслигу. И это в 40 лет! Не исключено, что после чемпионата мира он объявит о завершении карьеры.

Лука Модрич

Модрич мог пропустить чемпионат мира из-за перелома скулы в конце сезона, но успел восстановиться. Несколько матчей за «Милан» он провел в защитной маске. Во многом благодаря Модричу Хорватия попадала на призовые места на двух последних чемпионатах мира: в 2018 году на турнире в России сборная уступила в финале Франции (2:4), а в 2022-м подопечные Златко Далича заняли третье место.

Для Модрича ЧМ-2026 станет последним турниром в карьере. С большой долей вероятности, после мундиаля он повесит бутсы на гвоздь. Хорваты захотят красиво проводить своего ветерана.

Лука Модрич Фото: Emanuele Pennacchio/Keystone Press Agency/Global Look Press

Лионель Месси

После победы на ЧМ-2022 многие были уверены, что 38-летний Лионель Месси завершит карьеру в сборной. Однако аргентинец решил съездить на еще один мундиаль. Тем более что турнир пройдет в США, а Месси три года играет в MLS за клуб «Интер Майами».

На футболиста не будет такого давления, как в Катаре: Месси уже всем все доказал и может поиграть в свое удовольствие. Аргентина входит в число команд, претендующих на победу на ЧМ-2026. Однако Булыкин считает, что южноамериканская сборная не сможет защитить титул.

«Я думаю, что у Аргентины не получится хорошо сыграть на чемпионате мира, хотя Месси до сих пор в составе. Они пройдут далеко, но не смогут повторить успех. Мы все знаем, что Месси в порядке и до сих пор может обыграть полкоманды. Все будут от него ждать, но ему будет тяжело. Матчи сборных — совсем другой уровень», — сказал Булыкин NEWS.ru.

Мостовой назвал Месси величайшим футболистом в истории.

«До момента, когда Месси выиграл чемпионат мира, все кричали, что ему не хватает этого трофея. Что вы несете? Величайший футболист на планете Земля. Восемь „Золотых мячей“. Вопрос отпадает сам собой», — заявил Мостовой NEWS.ru.

Н'Голо Канте

Канте считается одним из самых скромных футболистов в мире. В 35 лет он по-прежнему демонстрирует отличную форму и будет ключевым полузащитником в центре поля в сборной Франции. В 2018 году он сыграл большую роль в успехе команды Дидье Дешама на ЧМ.

Н'Голо Канте Фото: Fabio Ferrari/Keystone Press Agency/Global Look Press

Неймар

Неймар чудом попал на ЧМ-2026. В последние годы звездного нападающего преследовали травмы, поэтому сначала Карло Анчелотти не рассчитывал на 34-летнего Неймара. Последний матч за сборную Бразилии он провел в далеком 2023 году.

Однако Анчелотти все-таки решил вызвать Неймара на турнир. Бразилец не смог сдержать слез. Неймар вряд ли получит много игрового времени, но точно поможет по ходу турнира.

Рияд Марез

Марез едет на свой последний ЧМ в карьере. Уже три года 35-летний полузащитник выступает за саудовский клуб «Аль-Ахли». У сборной Алжира немного шансов хотя бы на выход из группы, но Марез будет главной звездой африканской сборной. Турнир в США, Мексике и Канаде — последняя возможность насладиться его волшебной левой ногой.

Гильермо Очоа

40-летний вратарь сборной Мексики едет на свой шестой и последний чемпионат мира в карьере. На этот раз Очоа не будет основным голкипером, но, возможно, у него будет шанс выйти на поле хотя бы в одном матче турнира. Сейчас Гильермо играет за кипрский АЕЛ.

Фернандо Муслера

Муслера поедет на свой пятый ЧМ подряд. Уже на прошлом мундиале он не был основным вратарем сборной Уругвая. В свои 40 лет Муслера станет важным футболистом для команды.

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