Андреева выиграла «Ролан Гаррос»: личная жизнь, связь с Питтом и Шараповой

Российская теннисистка Мирра Андреева стала победительницей Открытого чемпионата Франции («Ролан Гаррос»). В финале она в двух партиях обыграла Майю Хвалиньску из Польши со счетом 6:3, 6:2. Каких успехов в карьере добилась Андреева, что известно о ее родителях, как на победу россиянки отреагировали актер Брэд Питт и пятикратная чемпионка турниров «Большого шлема» Мария Шарапова — в материале NEWS.ru.

Каких успехов добилась Андреева к 19 годам

Андреева родилась в Красноярске 29 апреля 2007 года. Родителей спортсменки зовут Александр и Раиса. Мама привила Мирре и ее сестре Эрике любовь к теннису. Когда талант дочерей стал раскрываться, Раиса уволилась с работы и посвятила все свое время детям: ездила с ними на сборы и соревнования.

Отец был главным спонсором сестер, пока у них не появились контракты. По информации некоторых СМИ, Александр — предприниматель, но род его деятельности не обозначается. Сейчас родители много ездят с дочерьми по турнирам. Александр был с Миррой в Линце, где она тоже выиграла титул, а Раиса — в Париже. Эрика несколько сезонов назад поднималась в топ-70, потом упала в рейтинге и прошедшей весной вернулась в топ-250.

Первым тренером Мирры стала Марина Павлова. Из-за сурового сибирского климата тренировки проходили в залах на покрытии терафлекс, так как хардовых кортов в регионе не было. Позднее семья переехала в Сочи, где Мирра начала работать с Кириллом Крюковым, а затем она продолжила обучение в Москве. С шестого класса теннисистка перешла на дистанционное обучение, совмещая спорт и школьную программу.

Мирра Андреева Фото: Rob Prange/Keystone Press Agency/Global Look Press

Андреева совершила первый прорыв на взрослом уровне еще в апреле 2023-го, когда выиграла три грунтовых турнира подряд в серии ITF. Она стала единственной теннисисткой в истории, кому удалось это сделать в возрасте 15 лет. В мае 2023-го россиянка дебютировала в основной сетке турнира Большого шлема и дошла на «Ролан Гаррос» до третьего круга. На Уимблдоне Андреева вышла уже в четвертый раунд. Мирра повторила рекорд Шараповой, которая была единственной спортсменкой в XXI веке, дошедшей до 1/8 финала Уимблдона в возрасте 17 лет. По итогам 2023-го Женская теннисная ассоциация (WTA) признала Андрееву новичком года.

На «Ролан Гаррос» — 2024 Андреева заявила о себе уже как о звезде мирового уровня. Она впервые вышла в полуфинал турнира Большого шлема, обыграв вторую ракетку мира Арину Соболенко. Россиянка стала самой молодой участницей полуфинала «Ролан Гаррос» с 1997 года, когда до этой стадии добралась 17-летняя Мартина Хингис.

На Олимпийских играх — 2024 Андреева завоевала серебро в парном разряде вместе с Дианой Шнайдер. Это была единственная медаль России на тех соревнованиях.

Кто тренирует теннисистку Андрееву

Андрееву тренирует бывшая испанская теннисистка Кончита Мартинес. Она специализируется на грунтовых кортах. Этим объясняется успех россиянки на «Ролан Гаррос».

За свою карьеру Мартинес взяла больше половины титулов на этом покрытии. На протяжении 14 лет испанка не опускалась ниже 50-го места в рейтинге WTA. Она играла в финалах Открытого чемпионата Австралии и «Ролан Гаррос» в одиночном разряде, была второй ракеткой мира, а также три раза брала медали на Олимпийских играх в парном разряде. Мартинес была главным тренером сборной Испании на Кубках Федерации и Дэвиса, а также помогла соотечественнице Гарбинье Мугурусе выиграть Уимблдон.

Мирра Андреева (слева) позирует для фотографий со своим тренером Кончитой Мартинес во время церемонии награждения Фото: Wu Huiwo/XinHua/Global Look Press

Как Андреева выиграла «Ролан Гаррос»

На «Ролан Гаррос» юная звезда российского тенниса проиграла всего одну партию. Во втором круге Андреева уступила испанке Марине Бассольс-Рибере в первом сете, но сумела пройти дальше. Все остальные матчи она выиграла в двух партиях — у Фионы Ферро (Франция), Марии Боузковой (Чехия), Жиль Тайхманн (Швейцария), Сораны Кырсти (Румыния) и Марты Костюк (Украина), которая после матча не пожала Мирре руку.

2 июня Андреева установила рекорд «Ролан Гаррос» в XXI веке. После победы над Кырстю со счетом 6:0, 6:3. Мирра увеличила количество своих побед на турнире «Ролан Гаррос» до 16 — это лучший показатель среди игроков не старше 19 лет в XXI веке. Ранее рекорд принадлежал американской спортсменке Кори Гауфф (15). Андреева стала восьмой российской теннисисткой в финалах Больших шлемов. Ранее такого успеха добивались Мария Шарапова, Светлана Кузнецова, Динара Сафина, Анастасия Мыскина, Вера Звонарева, Елена Дементьева и Анастасия Павлюченкова.

В финале Андреева обыграла Хвалиньску из Польши. Это ее первый выигранный турнир «Большого шлема» в карьере. После победы Андреева произнесла благодарственную речь на русском, французском и английском языках.

«Я смотрела „Ролан Гаррос“ по телевизору с ранних лет. Я не могу поверить, что держу этот трофей в своих руках. Спасибо моей команде. Я знаю, иногда со мной сложно справиться. Спасибо, что заставляете меня работать, когда я этого не хочу. Спасибо моему тренеру Кончите за то, что делишься своим опытом и советами. И моим родителям особенно хочу сказать спасибо», — сказала Андреева на английском во время награждения.

Мирра Андреева Фото: Baptiste Autissier/Keystone Press Agency/Global Look Press

Мирра также поблагодарила местную публику на французском языке, после чего на русском обратилась к тренеру Крюкову.

«Я знаю, что вы тоже смотрите сейчас по телевизору или телефону. Спасибо большое за вашу поддержку, за то, что вы всегда помогаете и верите в меня», — сказала Андреева.

Чемпион двух турниров Большого шлема, финалист «Ролан Гаррос» —1992 Андрей Ольховский заявил NEWS.ru, что Мирра показала невероятный результат, не оставив шансов соперницам.

«В первую очередь поздравляю Мирру с победой. Фантастический результат, она молодчинка. Показала очень уверенную игру и психологически была готова к победе. Последние три матча выделились просто по качеству игры очень сильно. Она не дала соперницам практически никаких шансов», — заявил он.

Ольховский отметил, что, несмотря на сложное начало игры, Андреева имела очевидное преимущество. По его словам, небольшие заминки в начале финальной игры затмила психологическая подготовка теннисистки.

«Где-то были, конечно, сложные геймы. Но в итоге просто явное преимущество. Молодец, поздравляю. Начало финальной игры было сумбурным, а потом просто переломило после счета 6:2. Где-то, может, заминочка была. Но все равно молодец, очень хорошо завершила свою игру. Именно психологически просто переборола всех», — отметил Ольховский.

Олимпийская чемпионка Елена Веснина на протяжении всего турнира отмечала уверенную игру Андреевой.

«Несмотря на юный возраст, у Мирры уже есть достаточный багаж опыта. Ее потрясающая черта — она очень быстро учится. Мне кажется, в этом году Андреева уже готова к большим свершениям», — сказала Веснина NEWS.ru.

Мирра Андреева (справа) позирует для фотографий со своей матерью во время церемонии награждения Фото: Wu Huiwo/XinHua/Global Look Press

Андреева отпраздновала победу на «Ролан Гаррос» вместе с мамой и командой в одном из ресторанов Парижа. На ужине присутствовали тренер россиянки Мартинес и спарринг-партнер Алексей Ватутин. Теннисистке вынесли праздничный торт под песню We Are the Champions группы Queen.

После победы на «Ролан Гаррос» Андреева поднялась на шестую строчку рейтинга WTA. Сейчас она возглавляет чемпионскую гонку WTA.

Кто наблюдал за победой Андреевой на «Ролан Гаррос»

Андреева отпраздновала победу на «Ролан Гаррос» в стиле Шараповой — упала на корт и закрыла руками глаза. Мария присутствовала на четвертьфинальном матче Мирры. Решающий поединок в Париже Шарапова не посещала, но все равно следила за успехом своей соотечественницы.

«Горжусь тобой, Мирра. Празднование говорит само за себя. В восторге, но не удовлетворена. Это признак чемпионки», — написала Шарапова в соцсетях, опубликовав фото с Андреевой.

На чемпионской пресс-конференции Мирра коснулась темы Шараповой, которая была для нее вдохновляющим примером с детских лет.

«Я помню, как Мария играла, как побеждала. Я видела, кстати, что она была здесь, в Париже. Не знаю, смотрела ли она матч, но я думала о том, что, если она смотрит, мне еще больше хотелось бы показать классную игру. Светлана Кузнецова тоже была здесь, она отправила мне голосовое сообщение. Советовала насладиться первым финалом „Шлема“. Надеюсь, они обе смотрели этот финал и обе получили удовольствие», — сказала Мирра.

Андрееву часто сравнивают с Шараповой, и у теннисисток действительно есть сходство. Обе дебютировали на Уимблдоне в 16 лет: Мария дошла до четвертого круга, Мирра остановилась на этой же стадии. Они доходили до финалов на юниорских турнирах Большого шлема. В 16-летнем возрасте Мирра и Мария стали клиентами агентства IMG.

Брэд Питт и Инес де Рамон наблюдают за победой Мирры Андреевой в финале женского одиночного разряда Фото: IMAGO/www.imago-images.de/Global Look Press

За игрой Андреевой в финале «Ролан Гаррос» следил голливудский актер Брэд Питт. Он был в компании своей возлюбленной Инес де Рамон. После окончания игры Питт поднялся с места и в течение 45 секунд стоя аплодировал Мирре.

Один из лучших теннисистов мира Новак Джокович из Сербии на русском языке поздравил Андрееву с победой на «Ролан Гаррос».

«Молодец, Мирра. Желаю тебе еще много побед», — написал Джокович в соцсетях.

Александр Бублик в своем Telegram-канале в шутку попросил Андрееву научить его играть в теннис.

«Мирра, ругаться я научил тебя, теперь твоя очередь научить меня играть в теннис. Поздравляю с дебютным шлемом», — написал Бублик.

Что известно о личной жизни теннисистки Андреевой

Андреева не афиширует романтические отношения. Она сосредоточена на профессиональной карьере. В свободное время Мирра любит смотреть сериалы. Она даже стала героиней одного из них. В 2023 году Андрееву сопровождала съемочная группа Netflix, которая в тот момент готовила второй сезон документального сериала «Брейк-пойнт» о профессиональном теннисе.

Мирра любит слушать музыку. Ее любимые исполнители — Майкл Джексон и Queen. Непостредственно перед выходом на корт Андреева слушает песню рэпера Басты (настоящее имя — Василий Вакуленко) «Моя игра». В 2025 году Мирра завела себе щенка — бернедудля по имени Рэсси.

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