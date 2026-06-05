Праздник сына, матч «Спартака», вилла в Турции: как Овечкин проводит отпуск

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин проводит отпуск в Москве вместе с женой Анастасией Шубской и двумя детьми. Как хоккеист провел время в России, куда направится потом и что известно о будущем его спортивной карьеры — в материале NEWS.ru.

Как семья Овечкиных отпраздновала день рождения сына

Овечкины прилетели в Москву 13 мая. В одном из московских ресторанов семья отметила день рождения младшего сына Ильи. Мальчику исполнилось шесть лет. День рождения, который отмечали 27 мая, был оформлен в стиле Lego.

Илью пришли поздравить отец жены Овечкина, бизнесмен Кирилл Шубский, и еe старшая сестра Анна, супруга экс-хоккеиста Павла Буре Алина, а также продюсер Яна Рудковская с младшим сыном Арсением Плющенко. В конце вечера гости ели торт. Он был выполнен в виде многоярусной башни из деталей Lego. Овечкин приподнял Илью, чтобы сын задул свечки.

Как Овечкин посетил суперфинал Кубка России по футболу

24 мая Овечкин вместе с Анастасией посетил суперфинал Кубка России по футболу «Спартак» — «Краснодар». Игра прошла в столичных «Лужниках» и завершилась победой красно-белых в серии пенальти. Перед матчем Александр заявил, что будет болеть за красивый футбол.

Хоккеист Александр Овечкин перед началом матча Суперфинала Кубка России по футболу в Москве Фото: Александр Вильф/РИА Новости

Овечкины находились в VIP-ложе. Матч также посетили другие российские хоккеисты: Дмитрий Орлов, Арсений Грицюк и Михаил Сергачев. Овечкин провел вечер в компании экс-футболистов «Спартака» Егора Титова, Андрея Тихонова и Дмитрия Аленичева, а также бывших игроков «Зенита» Владислава Радимова и Андрея Аршавина.

«Я сижу с легендами нашего футбола, нашего спорта: Титов, Аленичев и Радимов. Я — динамовец, но вам большое уважение. Вы красавцы!» — сказал Овечкин после матча.

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» считает фаворитами предстоящего чемпионата мира по футболу Бразилию, Испанию и Францию. Овечкин признался, что будет персонально болеть за форварда Неймара. Подводя итоги финальной серии Кубка Гагарина между ярославским «Локомотивом» и казанским «Ак Барсом», хоккеист подчеркнул, что болел за красивый хоккей.

«У меня есть друзья в обеих командах: [Александр] Радулов, [Дмитрий] Яшкин. Финал получился очень красивым. Радулов вытащил «Локомотив» за уши», — сказал Овечкин.

На какую тему Овечкин защитил диссертацию

12 мая стало известно, что Овечкин защитил кандидатскую диссертацию на тему «Организация процесса технико-тактической подготовки в профессиональных хоккейных клубах России и Северной Америки». Объем работы составил 145 страниц. В диссертации Овечкин провел сравнительный анализ североамериканской и российской систем подготовки хоккеистов. Ключевая идея заключается в том, что оба подхода имеют сильные стороны и их сочетание принесло бы пользу игрокам по мере взросления.

«Я хотел бы делиться тем опытом, который получил. Считаю, что это правильно. Тем более в будущем я хотел бы открыть свою хоккейную школу. Все те методики, которые я получил в своей карьере, хотел изложить в диссертации и применять на деле», — сказал Овечкин.

Куда поедет отдыхать семья Овечкина

По информации «Матч ТВ», часть летнего отпуска Овечкин по традиции проведет в Турции. В течение месяца хоккеист и его семья будут находиться в отеле по системе «все включено». Александр будет поддерживать форму, делать зарядку и играть в пляжный волейбол.

Хоккеист Александр Овечкин с сыном Сашей, баскетболист Виталий Фридзон (слева направо) на матче финальной серии баскетбольного турнира Единая лига ВТБ в Москве Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости

В прошлом году Овечкин провел отпуск в Кемере. На территории виллы, которая вмещает от 10 до 12 гостей, есть бассейн, джакузи и сауна, а также отдельный выход на пляж. По данным Telegram-канала SHOT, за одну ночь Овечкин платил 340 тысяч рублей. В этом же отеле хоккеист также встречался с экс-футболистами сборной России Романом Павлюченко и Георгием Щенниковым, президентом Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Алексеем Морозовым, телеведущей Ксенией Бородиной, рэпером T-Killah и другими.

Когда Овечкин определится с продолжением карьеры

Контракт Овечкина с «Вашингтон Кэпиталз» действует до 1 июля. Затем Александр станет неограниченным свободным агентом и сможет вести переговоры с любым клубом. Овечкин сказал, что еще не решил, где продолжит карьеру, и определится со своим будущим в июле.

Главный тренер СКА Игорь Ларионов в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2026) заявил, что Александр планирует продлить контракт с «Вашингтон Кэпиталз».

«По моей информации, Овечкин планирует еще поиграть в «Вашингтоне». Я только рад за него, рад его достижениям и долголетию. Будет двигаться дальше и ставить новые рекорды», — сказал Ларионов.

Хоккейный агент Алексей Дементьев считает, что Овечкину стоит продлить контракт с «Вашингтон Кэпиталз», чтобы побить еще один рекорд канадца Уэйна Гретцки в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) по голам с учетом регулярных чемпионатов и плей-офф.

«Это самое правильное решение со спортивной, политической и исторической точек зрения. Если этого не сделает Александр, то тогда кто?» — сказал Дементьев NEWS.ru.

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