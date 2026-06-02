Новый тренер ЦСКА младше Акинфеева: чем известен Игдисамов, мнение игроков

1 июня футбольный клуб ЦСКА объявил о назначении 39-летнего Дмитрия Игдисамова на пост главного тренера команды. Ранее специалист работал с молодежными составами армейцев. Какие результаты показал Игдисамов в конце прошлого сезона Российской премьер-лиги (РПЛ), как на его назначение отреагировали бывшие игроки ЦСКА — в материале NEWS.ru.

Почему тренера Игдисамова назначили в ЦСКА

Сезон-2025/26 ЦСКА начал под руководством Фабио Челестини. Первая часть чемпионата выдалась успешной: армейцы шли в группе лидеров РПЛ. Зимой швейцарец получил желаемое усиление в лице Дмитрия Баринова из «Локомотива» и Лусиано Гонду из «Зенита», но результаты ухудшились. Коллектив откатился в середину таблицы. После поражений от «Зенита» и «Сочи», а также ничьих с «Ростовом», «Рубином», «Крыльями Советов» Челестини был отправлен в отставку.

Последние игры сезона доверили Игдисамову, который по ходу чемпионата вошел в штаб швейцарца. В армейском клубе Дмитрий прошел путь от юношеских команд до главного тренера молодежки (игроки 2005–2006 годов рождения). Многие его воспитанники уже закрепились в основе первой команды: Матвей Кисляк, Кирилл Глебов, Матвей Лукин, Артем Бандикян, Кирилл Данилов, Джамалутдин Абдулкадыров, Михаил Рядно. В 2024 году юные армейцы под руководством Игдисамова выиграли Молодежную футбольную лигу.

Под руководством Игдисамова сначала ЦСКА уступил «Спартаку» в Пути регионов Кубка России со счетом 0:1, затем в РПЛ были обыграны «Пари НН» (2:1) и «Локомотив» (3:1). Дмитрий младше многолетнего капитана армейцев Игоря Акинфеева. В апреле вратарю исполнилось 40 лет.

Как экс-футболисты ЦСКА отреагировали на назначение Игдисамова

Экс-защитник ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарев заявил, что доволен назначением Игдисамова на пост главного тренера команды. В разговоре с NEWS.ru он отметил, что под его руководством армейцы выиграли две игры подряд.

«Я доволен и согласен. Посмотрим, как Игдисамов будет действовать. Своим поведением и реакцией на матчах он мне понравился. Команда играла действительно здорово и правильно», — сказал Пономарев.

Игдисамов имеет хороший контакт с коллективом, считает воспитанник ЦСКА Алексей Никитин. По его мнению, у молодого специалиста будет хороший тренерский штаб.

«Он уже 15 лет тренер. Выпустил из молодежки половину того состава ЦСКА, который сейчас играет в основной команде на ведущих ролях. Можно пожелать только удачи, а дальше время покажет», — сказал Никитин.

Дмитрий Игдисамов Фото: Александр Вильф/РИА Новости

ЦСКА нужен тренер, который знает, как выигрывать во взрослом футболе, заявил NEWS.ru экс-нападающий армейцев Валерий Масалитин, комментируя назначение Игдисамова. Ветеран красно-синих считает, что после нескольких неудач на специалиста могут начать оказывать большое давление.

«Тот же [Игорь] Акинфеев старше Игдисамова. Как тренер будет находить язык? Одно дело, когда молодежь тебе в рот смотрит и ты имеешь влияние и авторитет, а тут его надо будет завоевывать. Два-три поражения подряд — как он будет выходить под свист трибун? Вопросы от прессы и так далее», — сказал Масалитин.

ЦСКА должен приглашать именитых и известных специалистов, считает экс-футболист «Спартака» и сборной России Александр Мостовой. По его мнению, в такой клуб «нельзя приглашать кого попало».

«Есть много примеров, когда такие эксперименты ничем хорошим не заканчивались. Посмотрим, что из этого выйдет», — сказал Мостовой.

У Игдисамова не получится управлять ЦСКА, заявил экс-игрок армейцев Дмитрий Кузнецов. Он отметил, что у специалиста отсутствует опыт работы во взрослом футболе.

«Надо посидеть под кем-то опытным перед тем, как становиться тренером такого большого клуба. Уже через пять — семь туров на него повесят всех собак, если не получится достичь результата», — сказал Кузнецов.

Игроки ПФК ЦСКА Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости

Кто еще мог стать главным тренером ЦСКА

Главным кандидатом на пост наставника армейцев был Сандро Шварц. В начале мая сообщалось, что специалист собирается вернуться в немецкую Бундеслигу, но вариант с Россией он также не исключал. 47-летний Шварц запросил у ЦСКА защищенный трехлетний контракт с зарплатой €2–2,5 млн — это значит, что тренер получил бы всю сумму по соглашению целиком в случае досрочного увольнения. Армейцев такой вариант не устроил. В итоге Шварц вернулся в «Динамо».

ЦСКА также пытался вернуть своего бывшего тренера Марко Николича, который сейчас возглавляет греческий АЕК. Еще одним вариантом был Владимир Ивич из «Аль-Айна» (ОАЭ). Ранее сербский специалист возглавлял «Краснодар». Оба специалиста ответили, что их устраивает работа в нынешних клубах.

