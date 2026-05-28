28 мая 2026 в 17:06

Экс-игрок ЦСКА осудил команду за выбор нового главного тренера

Кузнецов считает, что у Игдисамова ничего не получится в ЦСКА

Исполняющий обязанности главного тренера ПФК ЦСКА Дмитрий Игдисамов в матче 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) Исполняющий обязанности главного тренера ПФК ЦСКА Дмитрий Игдисамов в матче 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) Фото: Григорий Соколов/РИА Новости
У Дмитрия Игдисамова не получится управлять командой ЦСКА в случае его назначения на пост главного тренера команды, заявил Metaratings экс-игрок армейцев Дмитрий Кузнецов. Он отметил, что у специалиста отсутствует опыт работы во взрослом футболе.

Игдисамов ничего не покажет, если станет главным тренером ЦСКА. У него нет никакого опыта работы во взрослом футболе. Он не готов к нему. Надо посидеть под кем-то опытным перед тем, как становиться тренером такого большого клуба. Уже через пять — семь туров на него повесят всех собак, если не получится достичь результата, — сказал Кузнецов.

Игдисамов является главным кандидатом на пост главного тренера ЦСКА. Отмечается, что руководство команды приняло такое решение после того, как его не устроили иностранные кандидаты во время собеседований.

В качестве исполняющего обязанности Игдисамов уступил «Спартаку» в Кубке России (0:1), а также обыграл «Пари НН» (2:1) и «Локомотив» (3:1). По итогам сезона армейцы заняли пятое место, набрав 51 очко.

Ранее полузащитник «Спартака» Кристофер Мартинс заявил, что красно-белые готовы стать чемпионом России в следующем сезоне. Он отметил, что это будет главной целью команды на будущий год.

ЦСКА
Дмитрий Кузнецов
