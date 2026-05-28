«Антипугачевский закон»: какое имущество изымут у Касьянова, где он сейчас

Михаил Касьянов
Бывший премьер-министр РФ Михаил Касьянов (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) может стать первым, чью недвижимость изымут в пользу государства по новому закону о дискредитации ВС РФ и распространении фейков. Что известно о новом законе, какое имущество хотят изъять у Касьянова, где он сейчас?

Что за закон приняли в Госдуме, когда начнут применять

26 мая Госдума во втором и третьем чтениях единогласно приняла закон, который позволяет арестовать имущество граждан, совершивших правонарушения против интересов России по нескольким статьям. «За» проголосовали 384 депутата, а в СМИ закон прозвали «антипугачевским».

Представляя законопроект, спикер Госдумы Вячеслав Володин объявил, что поправки касаются людей, которые «покинули нашу страну в тяжелую годину, по мелочи гадят и им за это ничего [не делают]. А здесь они зарабатывают деньги, продолжают сдавать свои квартиры». В первом чтении закон был принят еще в мае 2025 года.

Авторы законопроекта — Госсовет Татарстана и депутат Айрат Фаррахов. Изначально они предлагали привлекать к ответственности «за любые правонарушения, направленные против интересов России». Однако ко второму чтению список статей был уточнен:

  • ст. 13.14.1 (незаконное получение информации с ограниченным доступом);
  • ст. 13.15 (злоупотребление свободой массовой информации);
  • ст. 13.36 и 13.37 (нарушения в сфере распространения информации, в том числе среди детей, а также материалов с призывом к терроризму);
  • ст. 13.48 (публичное отождествление действий и решений руководства СССР и нацистской Германии);
  • ст. 17.13 (нарушение распространения сведений о защищаемых лицах);
  • ст. 19.34 (нарушение порядка деятельности иноагента);
  • ч. 3–5 ст. 20.1 (мелкое хулиганство с особыми признаками);
  • ст. 20.29 (производство и распространение экстремистских материалов).

Аналогичные изменения вносятся в ст. 27.20 КоАП, в которой прописаны основания для ареста имущества. При этом стоимость этого имущества не ограничена. У физ- и юрлиц будут также арестовывать деньги на вкладах и счетах в банках. Решение об аресте имущества принимает суд.

Предполагается, что после рассмотрения в Совете Федерации и подписания президентом Владимиром Путиным поправки вступят в силу 1 сентября 2026 года.

Какое имущество хотят изъять у Михаила Касьянова

Telegram-канал Mash пишет, что Михаил Касьянов может стать первым иноагентом, имущество которого арестуют по новому закону. У экс-премьера, которого обвиняли в создании системы «откатов» для бизнеса в России, осталось немало активов. С инициативой выступил главы федерального проекта по борьбе с коррупцией (ФБПК) Виталий Бородин.

В ноябре 2024 года Касьянов выставил на продажу за 700 млн рублей свой пентхаус на Рочдельской улице в Москве. В квартире площадью 427 кв. м пять комнат и два этажа; есть библиотека, комнаты для персонала, гардеробная, пять санузлов и две лоджии. Когда предложение о продаже привлекло внимание СМИ, квартира была снята с торгов.

Mash утверждает, что у Касьянова в России есть еще пять квартир возле МГУ и Воробьевых гор, стоимость которых оценивается в 300 млн рублей и 5 га леса с особняком на Новоогаревском шоссе в Усове (стоимостью около 1 млрд рублей), а также другие активы, включенные в список на изъятие в пользу государства.

Кроме того, у Касьянова в России есть несколько компаний, в том числе «Арт-Групп», которая арендует землю под бизнес-центром на территории усадьбы Чернцовых — Варгиных — Барановых в центре Москвы и сдает помещения.

Где сейчас Михаил Касьянов, когда уехал из России

Касьянов выступил против СВО на Украине и в 2022 году уехал из России.

В настоящее время он живет в Латвии. Там он регулярно выступает в качестве телеобозревателя на латвийских СМИ с антироссийскими выступлениями.

