Бывшего премьера России признали террористом: за что, где сейчас Касьянов?

Бывший глава правительства России Михаил Касьянов (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) попал в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга. Что он сделал, как порвал все отношения с Россией, где он сейчас?

За что Касьянова признали террористом и экстремистом

Росфинмониторинг внес в список террористов и экстремистов бывшего премьер-министра России Михаила Касьянова.

«Касьянов Михаил Михайлович, 08.12.1957 г. р., Московская область», — указано в перечне, опубликованном на сайте ведомства.

Росфинмониторинг не называет причины включения в список экстремистов и террористов. Ранее Касьянов был включен в список иноагентов Минюста. Поводом для этого стала критика специальной военной операции на Украине и дискредитация ВС РФ.

СМИ отмечают, что наряду с другими лицами, включенными в реестр, Михаил Касьянов является членом «Антивоенного комитета России» (признан нежелательной организацией в РФ), деятельность которого, согласно определению официальных органов, «направлена на дискредитацию внешней и внутренней политики России». Эта организация была создана покинувшим Россию бизнесменом Михаилом Ходорковским (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) как «альтернатива органам власти Российской Федерации», указывают в ФСБ.

В России против членов «Антивоенного комитета» возбуждено уголовное дело о попытке насильственного захвата власти и организации террористического сообщества. ФСБ ранее указывала, что в своих уставных документах «Антивоенный комитет» «заявлял о необходимости ликвидации действующей власти России». Большинство членов организации объявлены в розыск.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Где сейчас Касьянов, как он попал во власть, почему порвал с Россией

Михаил Касьянов в 1991–1993 годах работал в Минэкономики РФ под руководством Егора Гайдара, после чего перешел в Минфин и к маю 1999 года вырос до поста министра финансов России. На своем посту в 1994–1996 годах он вел переговоры на Западе о реструктуризации советских долгов, а позже, после дефолта в августе 1998 года, — с Международным валютным фондом (МВФ).

В мае 1999 года, после отставки правительства Евгения Примакова, Касьянов сначала стал министром финансов, а после — первым зампремьера и, в мае 2000 года, — премьер-министром. На своей должности до 2004 года он проводил программу экономических реформ, запустил обновленную налоговую систему с плоской шкалой налога на доходы физических лиц (13%), провел масштабную либерализацию валютного рынка в России и пенсионную реформу 2002 года.

В октябре 2003 года Касьянов осудил действия прокуратуры и арест владельца компании «ЮКОС» Михаила Ходорковского, за что президент Владимир Путин публично отчитал его перед телекамерами. В феврале 2004 года, незадолго до президентских выборов, Касьянов был отправлен в отставку и с тех пор оставался в оппозиции к властям России. В 2005 году против него было возбуждено уголовное дело из-за мошеннической приватизации дачи члена ЦК КПСС Михаила Суслова.

В 2008 году Касьянов пытался баллотироваться на пост президента России. В регистрации кандидата было отказано. В 2015–2023 годах Касьянов был председателем Партии народной свободы (ПАРНАС). Верховный суд ликвидировал ее весной 2023 года, а в ноябре 2023 года экс-премьер был признан иноагентом.

Касьянов выступил против СВО на Украине и в 2022 году уехал из России. В настоящее время он живет в Латвии.

