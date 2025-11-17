Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
17 ноября 2025 в 19:29

Бывшего премьера России признали террористом: за что, где сейчас Касьянов?

Михаил Касьянов Михаил Касьянов Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости
Читайте нас в Дзен

Бывший глава правительства России Михаил Касьянов (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) попал в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга. Что он сделал, как порвал все отношения с Россией, где он сейчас?

За что Касьянова признали террористом и экстремистом

Росфинмониторинг внес в список террористов и экстремистов бывшего премьер-министра России Михаила Касьянова.

«Касьянов Михаил Михайлович, 08.12.1957 г. р., Московская область», — указано в перечне, опубликованном на сайте ведомства.

Росфинмониторинг не называет причины включения в список экстремистов и террористов. Ранее Касьянов был включен в список иноагентов Минюста. Поводом для этого стала критика специальной военной операции на Украине и дискредитация ВС РФ.

СМИ отмечают, что наряду с другими лицами, включенными в реестр, Михаил Касьянов является членом «Антивоенного комитета России» (признан нежелательной организацией в РФ), деятельность которого, согласно определению официальных органов, «направлена на дискредитацию внешней и внутренней политики России». Эта организация была создана покинувшим Россию бизнесменом Михаилом Ходорковским (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) как «альтернатива органам власти Российской Федерации», указывают в ФСБ.

В России против членов «Антивоенного комитета» возбуждено уголовное дело о попытке насильственного захвата власти и организации террористического сообщества. ФСБ ранее указывала, что в своих уставных документах «Антивоенный комитет» «заявлял о необходимости ликвидации действующей власти России». Большинство членов организации объявлены в розыск.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Где сейчас Касьянов, как он попал во власть, почему порвал с Россией

Михаил Касьянов в 1991–1993 годах работал в Минэкономики РФ под руководством Егора Гайдара, после чего перешел в Минфин и к маю 1999 года вырос до поста министра финансов России. На своем посту в 1994–1996 годах он вел переговоры на Западе о реструктуризации советских долгов, а позже, после дефолта в августе 1998 года, — с Международным валютным фондом (МВФ).

В мае 1999 года, после отставки правительства Евгения Примакова, Касьянов сначала стал министром финансов, а после — первым зампремьера и, в мае 2000 года, — премьер-министром. На своей должности до 2004 года он проводил программу экономических реформ, запустил обновленную налоговую систему с плоской шкалой налога на доходы физических лиц (13%), провел масштабную либерализацию валютного рынка в России и пенсионную реформу 2002 года.

В октябре 2003 года Касьянов осудил действия прокуратуры и арест владельца компании «ЮКОС» Михаила Ходорковского, за что президент Владимир Путин публично отчитал его перед телекамерами. В феврале 2004 года, незадолго до президентских выборов, Касьянов был отправлен в отставку и с тех пор оставался в оппозиции к властям России. В 2005 году против него было возбуждено уголовное дело из-за мошеннической приватизации дачи члена ЦК КПСС Михаила Суслова.

В 2008 году Касьянов пытался баллотироваться на пост президента России. В регистрации кандидата было отказано. В 2015–2023 годах Касьянов был председателем Партии народной свободы (ПАРНАС). Верховный суд ликвидировал ее весной 2023 года, а в ноябре 2023 года экс-премьер был признан иноагентом.

Касьянов выступил против СВО на Украине и в 2022 году уехал из России. В настоящее время он живет в Латвии.

Читайте также:

Никакого УДО: как сидит в колонии Олег Митволь, сколько он должен России?

Разговор будет серьезным: что потребует Макрон у Зеленского в Париже?

«Его душили». Раскрыты детали о голове мальчика в рюкзаке: что известно

Михаил Касьянов
террорист
Росфинмониторинг
новости
биография
Валентин Меликов
В. Меликов
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Два пояса UFC, 1 млрд рублей за карьеру, трое детей: как живет боец Махачев
Отдых в Таиланде закончился судом для российских туристов
«Все просчитал»: Непомнящий отреагировал на уход Карпина из «Динамо»
Неожиданный поворот произошел в деле обезглавленного мальчика
Пономарев призвал Карпина покинуть сборную РФ вслед за уходом из «Динамо»
Стоимость российской нефти резко рухнула
Не только для белья: 10+ крутых лайфхаков с прищепками
«Эксперимент получился неудачным»: Губерниев об уходе Карпина из «Динамо»
ВСУ достают «священный резерв», Трамп увольняет «бездарностей»: что дальше
Захарова обвинила западные СМИ в навязывании удобной повестки
Похитивший деньги на строительство фортификаций депутат раскаялся в суде
Эксперт рассказал об особенностях углеродного рынка РФ в условиях санкций
Американист оценил, чем обернутся для Обамы обвинения в госизмене
Сийярто рассердили слова Зеленского о нефти из России
Европейская страна эвакуирует деревню из-за украинского конфликта
В российском регионе повысят ставку транспортного налога
В России усомнились, что петербуржцы поедут «за сыром и маслом» в Финляндию
В некоторых российских поездах появятся пижамы
Игрок поставил на поражение сборной России и получил 3,5 млн рублей
BBC готова бороться с Трампом в суде
Дальше
Самое популярное
С этим салатом успеете все: и красивый стол, и хорошее настроение! «Абсент» — удачное сочетание ингредиентов и 5 минут на сборку
Общество

С этим салатом успеете все: и красивый стол, и хорошее настроение! «Абсент» — удачное сочетание ингредиентов и 5 минут на сборку

Посадите в ноябре — весной в саду россыпь персиковых цветов. Многолетник-чудо с переливающимися лепестками
Общество

Посадите в ноябре — весной в саду россыпь персиковых цветов. Многолетник-чудо с переливающимися лепестками

Новогодняя буженина по-домашнему: звезда застолья на бутерброд, к рюмочке и просто так!
Общество

Новогодняя буженина по-домашнему: звезда застолья на бутерброд, к рюмочке и просто так!

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.