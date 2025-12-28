Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
28 декабря 2025 в 17:01

В Петербурге школьники подрались из-за флага Израиля

В Петербурге школьник получил перелом глазницы после ссоры из-за флага Израиля

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
В Санкт-Петербурге ученик получил травму глазницы после конфликта с одноклассником: ссора вспыхнула из-за аватарки с флагом Израиля, сообщает 78.ru. Нападавший, по информации издания, придерживается радикальных националистических взглядов и не одобрил новую аватарку. По словам матери пострадавшего, инцидент произошел в начале декабря в школьном туалете.

Мой сын предположил, что раз его дед был нацистом, то, значит, его расстреляли русские солдаты, — рассказала родительница.

После конфликта подростка избили, нанеся несколько ударов по лицу, при этом второй участник не давал ему выйти из туалета. Врачи диагностировали перелом кости глазницы. Мальчику провели операцию под общим наркозом и удалили костные фрагменты.

Более недели он находился в стационаре, а сейчас проходит амбулаторное лечение. Ему рекомендовано домашнее обучение. Следственный комитет проводит проверку.

Ранее в Черкесске группа подростков устроила драку, по факту которой прокуратура проводит проверку. По данным Telegram-канала Mash Gor, ученики одной из школ избили мальчика прямо в учебном заведении, а также напали на другого несовершеннолетнего в городском парке. Родители жалуются на систематические случаи агрессии со стороны подростков.

дети
драки
полиция
Санкт-Петербург
Израиль
