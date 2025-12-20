Полиция заинтересовалась подростками из Карачаево-Черкесии после драки

Группа подростков из города Черкесска в Карачаево-Черкесии устроила драку, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры. По факту произошедшего проводится проверка. Сотрудниками надзорного ведомства устанавливаются все обстоятельства инцидента.

В ходе мониторинга социальных сетей было установлено, что в городе Черкесске подрались несовершеннолетние. В настоящее время устанавливаются обстоятельства инцидента, при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, — говорится в сообщении.

По данным Telegram-канала Mash Gor, ученики школы № 10-й избили мальчика прямо в учреждении. Кроме того, в парке у ЗАГСа произошло нападение на еще одного несовершеннолетнего. Родители жалуются, что подростки регулярно обижают детей.

