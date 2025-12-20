Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
20 декабря 2025 в 13:46

Полиция заинтересовалась подростками из Карачаево-Черкесии после драки

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Группа подростков из города Черкесска в Карачаево-Черкесии устроила драку, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры. По факту произошедшего проводится проверка. Сотрудниками надзорного ведомства устанавливаются все обстоятельства инцидента.

В ходе мониторинга социальных сетей было установлено, что в городе Черкесске подрались несовершеннолетние. В настоящее время устанавливаются обстоятельства инцидента, при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, — говорится в сообщении.

По данным Telegram-канала Mash Gor, ученики школы № 10-й избили мальчика прямо в учреждении. Кроме того, в парке у ЗАГСа произошло нападение на еще одного несовершеннолетнего. Родители жалуются, что подростки регулярно обижают детей.

Ранее Следственный комитет Санкт-Петербурга предъявил обвинения в покушении на убийство 15-летнему ученику школы № 191 Красногвардейского района. Девятиклассник пронес в учебное заведение нож и напал на 29-летнюю преподавательницу математики из-за неудовлетворительной оценки.

Черкесск
Карачаево-Черкесия
полиция
подростки
драки
избиения
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Пенсионерка не смогла вернуть проданную «однушку» по «схеме Долиной»
Онколог ответил, почему операция могла не спасти Лобоцкого от рака
Путину вручили целую корзину с выпечкой из пекарни «Машенька»
Сильная метель и холод до –25? Погода в Москве в выходные: чего ждать
Белоусов принял участие в новогодней «Елке желаний»
Названо место прощания с актером Лобоцким
Звезда YouTube Пол уехал в больницу с тяжелой травмой после боя с Джошуа
Очевидцы засняли охваченное огнем кафе в Киеве
Лавров рассказал об одном предложении России странам Африки
Минюст США завершил публикацию материалов по делу Эпштейна
ФИФА переписала гол 20-летней давности на Кержакова
В Киеве раскрыли, во сколько обойдутся Украине выборы
Виктория Боня восхитилась дочкой из-за мышления миллионера
Россиянам дали прогноз по ценам на жилье
Россиянин выследил и зарезал молодую стюардессу в одном из отелей в Дубае
В МИД сообщили о попытках ВСУ создать «зону убийств» в Курском приграничье
Молодая пара разбилась в ДТП из-за уходившего от погони пьяного водителя
В МИД РФ сообщили о преступных приказах командования ВСУ в Курской области
Женщина увидела в нашествии блох демонический ритуал
В Приморье двое школьников заразились туберкулезом
Дальше
Самое популярное
Однозначно буду готовить салат «Курочка-умничка» на Новый год: сочетание продуктов — фантастическое
Общество

Однозначно буду готовить салат «Курочка-умничка» на Новый год: сочетание продуктов — фантастическое

С ними никакие салаты не нужны: топ-3 начинок для тарталеток, которые сметают со стола первыми
Общество

С ними никакие салаты не нужны: топ-3 начинок для тарталеток, которые сметают со стола первыми

Печем всего один корж и получаем обалденный печеночный рулет: гораздо проще, чем готовить торт
Общество

Печем всего один корж и получаем обалденный печеночный рулет: гораздо проще, чем готовить торт

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.