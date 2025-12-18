Новый год-2026
18 декабря 2025 в 09:01

Напавшему на учительницу из-за двойки школьнику предъявили обвинения

В Петербурге предъявили обвинения напавшему на учителя из-за двойки подростку

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Следственный комитет Петербурга предъявил обвинения в покушении на убийство 15-летнему подростку, а также сотруднице охраны школы № 191 Красногвардейского района Санкт-Петербурга по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, сообщила пресс-служба ведомства. Девятиклассник пронес в учебное заведение нож и напал на 29-летнюю преподавательницу математики из-за неудовлетворительной оценки.

В результате нападения женщина попала в реанимацию с проткнутым легким и до сих пор находится под присмотром врачей. На допросе школьник признал вину лишь частично, в то время как сотрудница ЧОПа полностью согласилась с обвинением. Следователи установили, что она проигнорировала сигнал металлодетектора и не провела досмотр ученика при входе в здание.

В ближайшее время ему по ходатайству следствия будет избрана мера пресечения, — добавили в органах.

Ранее стало известно, что у 15-летнего юноши были проблемы с математикой, поэтому недавно его мать попросила 29-летнюю учительницу, чтобы она позанималась с ним дополнительно. В школе подросток ударил женщину ножом, когда та отвернулась.

