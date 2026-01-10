Атака США на Венесуэлу
ВСУ могут атаковать дронами Сочи

Прошунин: в Сочи объявили угрозу атаки БПЛА

ПВО РФ ПВО РФ Фото: МО РФ
На территории города Сочи объявлена угроза атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), заявил мэр города Андрей Прошунин в Telegram-канале. Он призвал жителей, находящихся на улице, найти укрытие.

Если вы находитесь дома: не подходите к окнам, укройтесь в комнате, окна которой не выходят на море или в помещении без окон (коридор, ванная, туалет, кладовая), — отметил он.

Ранее в Минобороны сообщили, что всего в ночь на 9 января российская ПВО сбила пять украинских беспилотников. Два БПЛА ликвидировали над Брянской областью, один — над Белгородской. Еще по одному дрону уничтожили над Ростовской и Орловской областями.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков до этого заявил, что почти полмиллиона человек остались без электричества после атаки ВСУ. По его словам, почти у такого же количества людей нет отопления — это 1920 многоквартирных домов. Позже в компании «Россети» сообщили, что энергетики восстановили подачу электричества части потребителей региона.

Тем временем военэксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов заявил, что Украине пришлось перенести часть производства беспилотников в Польшу, так как ВС РФ успешно атаковали места сборки БПЛА и производства некоторых деталей. По его словам, речь идет о дронах самолетного типа

