09 января 2026 в 09:33

Появились новые данные о регионе, где 500 тыс. россиян остались без света

Часть Белгородской области подключили к свету после ракетного удара ВСУ

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Энергетики восстановили подачу электричества части потребителей Белгородской области, обесточенных после ракетного удара ВСУ в ночь 9 января, сообщила пресс-служба компании «Россети». Подачу света включают постепенно, используя запасные линии.

Энергетики компании «Россети» ведут восстановление электроснабжения жителей Белгородской области. <…> Части из них передача электроэнергии уже возобновлена, — сказано в сообщении.

Ранее губернатор Белгородской области заявил, что почти полмиллиона человек остались без электричества в результате ночной атаки ВСУ. По его словам, почти у такого же количества людей нет отопления, — это 1920 многоквартирных домов.

В Минобороны сообщили, что всего в ночь на 9 января российская ПВО сбила пять украинских беспилотников. Два БПЛА ликвидировали над Брянской областью, один — над Белгородской. Еще по одному дрону уничтожили над Ростовской и Орловской областями.

В Краснодарском крае до этого фрагменты БПЛА рухнули на проезжую часть в городе Гулькевичи. По данным оперативного штаба, в результате никто не пострадал.

