На Кубани обломки БПЛА рухнули на проезжую часть Обломки БПЛА упали на проезжую часть в городе Гулькевичи

Фрагменты БПЛА упали на проезжую часть в городе Гулькевичи на Кубани, сообщили в оперативном штабе Краснодарского края. Там уточнили, что никто не пострадал.

В городе Гулькевичи фрагменты БПЛА упали на проезжую часть. Пострадавших нет. На месте работают специальные и экстренные службы, — говорится в публикации.

Ранее стало известно, что силы ПВО уничтожили семь беспилотных летательных аппаратов, которые направлялись в сторону Москвы. На местах падения их обломков работали расчеты экстренных служб, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

До этого губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что в результате удара ВСУ по селу Хорлы были найдены останки более 19 человек. Тела подверглись сильному термическому воздействию, и от них практически ничего не осталось. Сальдо отметил, что причиной стало использование боеприпасов с зажигательными элементами.

Тем временем в пресс-службе Минобороны информировали, что утром 6 января силы ПВО за ночь ликвидировали и перехватили 129 украинских беспилотников над регионами России. По данным ведомства, 29 и 15 БПЛА уничтожили над территориями Брянской и Белгородской областей, 13 и 10 — над Ярославской и Новгородской областями, еще девять сбили над Смоленской областью.