Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
08 января 2026 в 06:24

На Кубани обломки БПЛА рухнули на проезжую часть

Обломки БПЛА упали на проезжую часть в городе Гулькевичи

Военнослужащий ВСУ Военнослужащий ВСУ Фото: Социальные сети
Читайте нас в Дзен

Фрагменты БПЛА упали на проезжую часть в городе Гулькевичи на Кубани, сообщили в оперативном штабе Краснодарского края. Там уточнили, что никто не пострадал.

В городе Гулькевичи фрагменты БПЛА упали на проезжую часть. Пострадавших нет. На месте работают специальные и экстренные службы, — говорится в публикации.

Ранее стало известно, что силы ПВО уничтожили семь беспилотных летательных аппаратов, которые направлялись в сторону Москвы. На местах падения их обломков работали расчеты экстренных служб, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

До этого губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что в результате удара ВСУ по селу Хорлы были найдены останки более 19 человек. Тела подверглись сильному термическому воздействию, и от них практически ничего не осталось. Сальдо отметил, что причиной стало использование боеприпасов с зажигательными элементами.

Тем временем в пресс-службе Минобороны информировали, что утром 6 января силы ПВО за ночь ликвидировали и перехватили 129 украинских беспилотников над регионами России. По данным ведомства, 29 и 15 БПЛА уничтожили над территориями Брянской и Белгородской областей, 13 и 10 — над Ярославской и Новгородской областями, еще девять сбили над Смоленской областью.

атаки
Россия
БПЛА
ВСУ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В РФ могут увеличить надбавку к пенсии на уход до МРОТ для двух категорий
Трамп решил вывести США из украинского научного центра
Рассекреченные документы США раскрыли позицию Буша-младшего по России
На Кубани обломки БПЛА рухнули на проезжую часть
Луна получила одобрение Госдепа на визит четырех депутатов Госдумы
Трамп рассказал, как прошел телефонный разговор с президентом Колумбии
«Запад» уничтожил 95 дронов и 49 пунктов управления БПЛА ВСУ
Гинцбург заявил, что некоторым больным уже готовят вакцину от рака
Минтранс сообщил о полномасштабной стройке на всей трассе ВСМ в 2026 году
Гороскоп 8 января: кому стоит быть начеку? Кого ждут полезные знакомства?
ВСУ без связи, сотня уничтоженных БПЛА: успехи ВС РФ к утру 8 января
ВСУ потеряли 33 блиндажа и четыре терминала Starlink
В Роспатенте зарегистрирован товарный знак от McDonald's
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 8 января
Названо число погибших от удара США по Венесуэле
К чему снится нападение медведя: предупреждение или сила?
Фон дер Ляйен признала недостаток Евросоюза
«Армия мечты»: Трамп предложил увеличить военный бюджет США
Трамп одобрил новые санкции конгресса против России
Россиянам рассказали, стоит ли брать отпуск в январе
Дальше
Самое популярное
Никаких больше драников и оладий. Моя любовь — ажурные лепешки-паутинки с чесноком и укропом. Вкуснятина за 5 минут
Общество

Никаких больше драников и оладий. Моя любовь — ажурные лепешки-паутинки с чесноком и укропом. Вкуснятина за 5 минут

Рождественская роскошь: мясо по-французски без заморочек — рецепт классики
Семья и жизнь

Рождественская роскошь: мясо по-французски без заморочек — рецепт классики

Простое горячее из фарша для тех, кто любит вкусно поесть: стожки с грибами
Общество

Простое горячее из фарша для тех, кто любит вкусно поесть: стожки с грибами

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.