03 января 2026 в 23:47

Силы ПВО сбили еще семь беспилотников на подлете к столице

Собянин проинформировал о еще семи сбитых БПЛА, пытавшихся атаковать Москву

ПВО РФ ПВО РФ Фото: МО РФ
Силы противовоздушной обороны уничтожили семь беспилотных летательных аппаратов, которые направлялись в сторону Москвы. На местах падения их обломков в настоящее время работают расчеты экстренных служб, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале. Минобороны РФ ситуцацию не комментировало.

До этого средства ПВО уже сбили пять БПЛА на подлете к городу. В связи с инцидентом в аэропорту Внуково были введены временные ограничения на полеты воздушных судов.

На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, — написал Собянин.

Введенные ограничения в аэропорту Внуково, о которых ранее сообщала пресс-служба Росавиации, связаны с необходимостью обеспечения безопасности полетов. Ситуация находится под контролем, угрозы для жителей столицы нет. Оперативные службы завершают работу на местах падения обломков беспилотников.

Ранее стало известно, что российские силы ПВО сбили три дрона ВСУ над Курской областью в субботу, 3 января. В Минобороны РФ подтвердили, что это произошло в период с 14:00 до 16:00 по московскому времени. Никто в результате происшествия не пострадал, серьезных повреждений также зафиксировано не было.

