Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
03 января 2026 в 20:29

Силы ПВО отразили атаку трех дронов ВСУ на российский регион

Над Курской областью сбили три дрона ВСУ

ПВО ПВО Фото: МО РФ
Российские силы ПВО сбили три дрона ВСУ над Курской областью в субботу, 3 января, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ. Это произошло в период с 14:00 до 16:00 мск.

Третьего января в период с 14.00 мск до 16.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены три украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территорией Курской области, — сказано в сообщении.

До этого в Херсонской области в результате атаки украинского дрона на автомобиль погиб пятилетний ребенок, а трое взрослых получили тяжелые ранения. По словам губернатора региона Владимира Сальдо, пострадавшие были членами одной семьи, их госпитализировали в тяжелом состоянии.

Позднее стало известно, что российские ударные дроны «Герань» теперь оснащены инфракрасными прожекторами для ослепления украинских FPV-дронов. Эти яркие, направленные назад фонари мешают работе тепловизоров противника, сбивая с курса или выводя из строя их датчики.

Кроме того Минобороны России сообщило, что российские системы ПВО за сутки сбили 124 украинских беспилотника. Также были уничтожены 15 управляемых авиабомб и две ракеты системы HIMARS.

ВСУ
СВО
Курская область
БПЛА
