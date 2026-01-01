Украинский дрон атаковал автомобиль с ребенком в Херсонской области В Херсонской области при атаке дрона ВСУ погиб ребенок

В Херсонской области в результате атаки украинского дрона по легковому автомобилю погиб пятилетний ребенок, еще трое взрослых получили серьезные травмы, сообщил губернатор Владимир Сальдо в своем Telegram-канале. Инцидент произошел в районе Тарасовки Алешкинского округа.

В районе Тарасовки Алешкинского округа украинский дрон атаковал легковой автомобиль, в котором ехала семья — дедушка, бабушка, их взрослая дочь с пятилетним сыном. Ребенок погиб, все взрослые получили множественные ранения, — написал Сальдо.

Губернатор уточнил, что все пострадавшие взрослые находятся в тяжелом состоянии. Их доставили в Скадовскую больницу, где им оказывается медицинская помощь.

Ранее Сальдо сообщил, что после удара ВСУ по кафе в Хорлах нашли тело сгоревшего ребенка, личность которого устанавливается. По его данным, всего пострадали четверо детей. Глава региона также высказал предположение, что за ударом могут стоять британские спецслужбы. Сальдо подчеркнул, что именно их возможная причастность дает Киеву ощущение безнаказанности за преступления против мирных жителей.