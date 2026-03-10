Советники Трампа начали предлагать варианты выхода из войны с Ираном WSJ: приближенные Трампа призывают выйти из войны с Ираном без потери поддержки

Окружение президента США Дональда Трампа настойчиво советует ему найти способ завершить военную операцию против Ирана, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники. Советники опасаются падения общественной поддержки, особенно на фоне роста цен на нефть и газ.

По сведениям WSJ, приближенные рекомендуют Трампу разработать план выхода из конфликта и представить его как следствие достижения всех поставленных целей. Сам президент, по данным газеты, удивлен тем, что Тегеран отказывается капитулировать.

И без того невысокий уровень поддержки операции может рухнуть, если война затянется. Белый дом оказался в ловушке: продолжение конфликта грозит экономическим кризисом и потерей рейтингов, а выход без капитуляции Ирана будет выглядеть как поражение.

Ранее Трамп заявил, что изменение статуса Кубы произойдет при любом раскладе. По его словам, Вашингтон рассматривает различные варианты, включая установление контроля над островом.

До этого Трамп отметил, что не предполагал такой высокой интенсивности использования американских вооруженных сил во время своего второго президентского срока. При этом он назвал недавние операции, включая действия против Ирана, лишь краткосрочной «экскурсией».