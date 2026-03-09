Как создать ТСЖ и уйти от УК: пошаговая инструкция для собственников

Жизнь в многоквартирном доме (МКД) может быть комфортной и прозрачной, если жильцы сами контролируют расходы на содержание своего имущества. В 2026 году товарищества собственников жилья (ТСЖ) остаются одним из самых эффективных способов навести порядок в подъездах и сэкономить на коммунальных платежах. Читайте дальше — и вы узнаете, как создать ТСЖ в многоквартирном доме и что для дома выгоднее — ТСЖ или УК. А также мы раскроем тайну, как безопасно выйти из УК и грамотно перейти в желаемое ТСЖ.

Зачем создавать ТСЖ: реальные плюсы и возможные минусы

Решение вопроса о том, что выгоднее для дома — ТСЖ или УК, всегда индивидуально, но, как показывает практика, при грамотном товарищеском управлении оно обходится дешевле. Отличие — в целях обслуживающей многоэтажку организации. Управляющая компания (УК) — это коммерческая структура, ориентированная на получение прибыли, в то время как ТСЖ — некоммерческая организация, где все средства направляются исключительно на нужды дома.

Основные преимущества перехода к ТСЖ:

полный контроль над денежными потоками: вы точно знаете, куда и на что ушел каждый рубль из графы «Содержание жилья»;

возможность выбора подрядчиков: товарищество само решает, с кем заключить договор на вывоз мусора или ремонт лифтов, ориентируясь на репутацию компаний и цены их услуг;

доходы от общего имущества: средства от аренды подвалов, чердаков или размещения рекламы в лифтах, поступившие на счет ТСЖ, могут снизить размер квартплаты;

оперативность: лампочка в подъезде будет заменена быстрее, так как председатель ТСЖ проживает в этом же доме.

Риски и недостатки, которые стоит учитывать:

человеческий фактор: успех организации напрямую зависит от честности и устойчивости правления;

солидарная ответственность: при возникновении крупных долгов у части жильцов товарищество изыскивает средства для расчетов с ресурсными организациями из общего «котла»;

необходимость прозрачности: она требует от собственников квартир затрат личного времени на решение общедомовых вопросов, на контроль деятельности правления ради избежания злоупотреблений.

Разбираясь в том, как создать ТСЖ в многоквартирном доме, важно понимать, что это не просто смена вывески, а полноценный переход к модели ответственного собственника. Кроме того, впереди возможен скандал с действующей обслуживающей организацией при выходе из нее, то есть из УК, и переходе в ТСЖ. Кроме того, вам предстоит пережить настоящую войну, когда лично вы вдруг задумаетесь, как стать председателем ТСЖ, и заявите соседям и представителям УК свои права на эту должность, озвучив свои обязанности и планы.

Как создать ТСЖ и уйти от УК: пошаговая инструкция для собственников Фото: Shutterstock/FOTODOM

Подготовка и собрание: кворум, повестка, протокол

Фундаментом создания товарищества является добровольное решение большинства владельцев квартир, принятое на общем собрании собственников жилья. Согласно Жилищному кодексу РФ (ст. 44–48), именно оно, собрание, — высший орган управления домом.

Процесс проведение собрания собственников жилья включает несколько этапов:

Создание инициативной группы (минимум три человека). Подготовка реестра собственников с указанием их долей в праве общей собственности. Уведомление всех жильцов не позднее чем за 10 дней до даты встречи (заказным письмом или под роспись). Составление плана собрания, в обязательном порядке включающего вопросы о составе ТСЖ, утверждении устава и избрании правления.

Для того чтобы решение было легитимным, необходим кворум — участие собственников помещений, в сумме имеющих более 50% голосов от общего числа. При этом необходимо, чтобы за создание ТСЖ проголосовали более половины от общего числа голосов всех собственников в доме (ст. 136 ЖК РФ). Все результаты обсуждения и голоса фиксируются в протоколе, который является основным документом для юридической регистрации лица.

Интересный факт. Согласно актуальным поправкам в законодательстве, с 2025 года протоколы собраны, загружены в систему ГИС ЖКХ, передают автоматическую проверку на наличие признаков фальсификации подписей с помощью алгоритмов нейросетей, что значительно уменьшило количество «рисованных» кворумов.

Как создать ТСЖ и уйти от УК: пошаговая инструкция для собственников Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Регистрация ТСЖ: документы, сроки, инстанции

После подписания протокола начинается юридический этап создания ТСЖ. Регистрация товарищества как некоммерческой организации проходит в Федеральной налоговой службе (ФНС). Это официальный выход дома из УК и переход в ТСЖ, после чего старая управляющая компания обязуется передать всю техническую документацию на жилое здание в течение 30 дней.

Для регистрации в ФНС вам потребуются следующие документы:

заявление по форме Р11001, заверенное нотариально (если подается не в электронном виде);

протокол общего соглашения собственников (оригинал);

устав ТСЖ в двух экземплярах;

сведения о лицах, проголосовавших за создание товарищества;

квитанция об оплате 4000 рублей госпошлины (при подаче через МФЦ или в электронном виде оплата пошлины не нужна).

Срок регистрации в налоговом органе обычно составляет 3–5 рабочих дней. После получения свидетельства о постановке на учет необходимо открыть расчетный счет в банке и уведомить орган государственного жилищного надзора (ГЖИ) о начале деятельности по управлению домом.

Как стать председателем: права, обязанности и ответственность

Вопрос о том, как стать председателем ТСЖ, права и обязанности которого строго регламентированы, часто приводит к спорам. Председателя вы назначаете из состава правления. Это должен быть человек, обладающий правом собственности на жилое помещение в данном доме.

Основные полномочия и задачи председателя:

подписание договоров с поставщиками услуг (вода, тепло, свет);

контроль за выполнением работ подрядчиками;

представление интересов жильцов в судах и госорганах;

обеспечение выполнения решений общего собрания и правления.

Важно помнить, что председатель несет материальную и административную ответственность за прямой ущерб и правильность ведения финансовой отчетности. В последние годы усилилась ответственность за нецелевое использование средств капитального ремонта, что делает эту должность не только статусной, но и требующей высокой юридической грамотности.

Создание ТСЖ в 2026-м: пошаговая инструкция, плюсы и минусы для жильцов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Кого нанять в штат: бухгалтер, дворник, электрик — минимальный состав

Экономическая эффективность напрямую зависит от того, какой будет штат у ТСЖ и сколько сотрудников ему нужно для оказания услуг. Маленьким домам (до 100 квартир) невыгодно содержать полный штат специалистов, поэтому здесь часто используется аутсорсинг.

Минимальный набор специалистов:

Бухгалтер: обязателен для ведения отчетности, учета квитанций и взаимодействия с налоговой (может быть при ближайшем рассмотрении). Дворник: обеспечивает чистоту придомовой территории, что является «лицом» товарищества. Электрик и сантехник: могут работать по договору подряда или совмещать обязанности (мастер на все руки).

Обслуживание лифтов, вывоз ТКО и проверка газового оборудования в 2026 году требуют обязательного соблюдения требований и допусков, поэтому такие работы всегда передаются специализированным организациям.

Есть ли власть у ТСЖ и как наладить работу с жильцами

Многие считают ТСЖ карательным органом, но его реальная власть ограничена уставом и Жилищным кодексом. Товарищество может выставлять требования по демонтажу незаконных перегородок или кондиционеров, если они нарушают целостность фасада, но основой управления многоквартирником остается диалог с его жильцами.

Инструменты для эффективного взаимодействия:

создание домашнего чата или использование платформы ГИС ЖКХ для оперативного информирования;

годовой отчет о проделанной работе и прозрачная смета доходов и расходов;

регулярные приемные часы для решения личных вопросов граждан.

Плюсы и минусы ТСЖ для жильцов становятся очевидными уже через год его работы. Если жильцы замечают новый асфальт во дворе и чистые стены в подъезде, уровень надежности товарищества растет, а количество должников уменьшается.

Интересный факт. В 2025 году вступил в силу стандарт умного дома для ТСЖ, который позволяет товариществам получать различные субсидии на установку автоматических узлов регулирования тепла. Такие системы позволяют сэкономить до 25% на отоплении в зависимости от температуры на улице.

Создание ТСЖ — это шаг к независимости и качественному сервису для людей, которые уже оценили плюсы и минусы ТСЖ и готовы сделать все для своей комфортной жизни в многоквартирном доме. Несмотря на бюрократические сложности при регистрации, возможность распоряжаться собственными данными - как финансами, так и иными ресурсами - и видеть реальные результаты труда стоит затраченных усилий. Главное — помните, что дом начинается не с дверей квартиры, а с общего подъезда и двора.

