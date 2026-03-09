Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
09 марта 2026 в 18:13

Жильцы старенькой двухэтажки остались без крыши над головой на 8 Марта

Крыша двухэтажного жилого дома обрушилась под тяжестью снега в Арзамасе

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Крыша жилого дома обрушилась под тяжестью снега на улице Матросова в Арзамасе Нижегородской области, сообщает портал NN.RU. По его информации, кровля двухэтажки рухнула в два часа ночи 8 марта. На место ЧП приехали аварийные службы.

Специалисты отключили газ и отопление и сказали, что находиться в здании небезопасно. По словам очевидцев, на вывоз вещей людям дали всего два дня. Когда решится вопрос с коммуникациями и ремонтом кровли, местные жители не знают, но предполагают, что это будет только после праздников.

Хороший подарок. У всех праздник, правильно. А мы сидим без крыши над головой, — отметила одна из жительниц.

Ранее сообщалось, что в Сормовском районе Нижнего Новгорода обрушилась кровля нежилого здания. По данным ГУ МЧС России по региону, пострадали три человека, их госпитализировали. Одного подростка медикам спасти не удалось. Возбуждено уголовное дело.

До этого в Санкт-Петербурге 22-летняя девушка получила травму из-за упавшей на нее ледяной глыбы. Возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Установлено, что коммунальщики своевременно не очистили кровлю здания от снега.

Арзамас
дома
крыши
происшествия
Нижегородская область
