Путин указал на новую тенденцию в борьбе за нефть и газ Путин: конкуренция за поставщиков энергоресурсов в мире обостряется

На фоне ближневосточного конфликта обостряется конкуренция среди покупателей за энергоресурсы, заявил президент России Владимир Путин на совещании по ситуации на мировом рынке нефти и газа. По его словам, которые приводит пресс-служба Кремля, мировые рынки переживают непростые времена.

В текущих условиях обостряется конкуренция покупателей за поставщиков энергоресурсов, за обеспечение стабильных, предсказуемых поставок нефти и газа, — сказал российский лидер.

Ранее аналитик Rystad Energy Джанива Шаха заявил о резком росте интереса Запада к российской нефти на фоне ближневосточного кризиса. По его словам, перебои с поставками из региона заставили страны рассматривать альтернативные каналы, включая реэкспорт через Индию, а производители в Персидском заливе оказались на грани остановки добычи.

До этого Бразилия нарастила импорт российских нефтепродуктов до рекордного уровня. В феврале закупки достигли $474,8 млн (38 млрд рублей), увеличившись в полтора раза в годовом выражении. Россия стала крупнейшим поставщиком топлива на бразильский рынок с долей 36,4%.