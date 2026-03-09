Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
09 марта 2026 в 19:22

Путин указал на новую тенденцию в борьбе за нефть и газ

Путин: конкуренция за поставщиков энергоресурсов в мире обостряется

Владимир Путин Владимир Путин Фото: kremlin.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

На фоне ближневосточного конфликта обостряется конкуренция среди покупателей за энергоресурсы, заявил президент России Владимир Путин на совещании по ситуации на мировом рынке нефти и газа. По его словам, которые приводит пресс-служба Кремля, мировые рынки переживают непростые времена.

В текущих условиях обостряется конкуренция покупателей за поставщиков энергоресурсов, за обеспечение стабильных, предсказуемых поставок нефти и газа, — сказал российский лидер.

Ранее аналитик Rystad Energy Джанива Шаха заявил о резком росте интереса Запада к российской нефти на фоне ближневосточного кризиса. По его словам, перебои с поставками из региона заставили страны рассматривать альтернативные каналы, включая реэкспорт через Индию, а производители в Персидском заливе оказались на грани остановки добычи.

До этого Бразилия нарастила импорт российских нефтепродуктов до рекордного уровня. В феврале закупки достигли $474,8 млн (38 млрд рублей), увеличившись в полтора раза в годовом выражении. Россия стала крупнейшим поставщиком топлива на бразильский рынок с долей 36,4%.

Владимир Путин
нефть
газ
энергоресурсы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Стало известно, сколько БПЛА сбили над регионами за шесть часов
Мерц нашел виноватого в ближневосточном конфликте
«Тысяча катастроф»: спасатели взломали дверь из-за спящего подростка
Трамп намекнул на силовой захват иранских ресурсов
Появились кадры из сгоревшей дотла квартиры в Зеленограде, где погибли двое
В ООН забили тревогу из-за отношения к смерти детей
МИД Украины пожаловался на Венгрию из-за задержанных инкассаторов
Саркози опять окажется за решеткой
«Это недостойно»: правительство Нидерландов раскритиковали за помощь Киеву
Страшный диагноз: где правильно лечить рак, цены
Евросоюз уличили в двойной игре с российским газом
Немецкий авиагигант «закрыл» небо над половиной Ближнего Востока
Мужчина попал в больницу с перемолотой станком рукой
В США раскрыли личность седьмого погибшего в Иране военного
Муж с женой приобрели дом с необычной «нагрузкой»
В конгрессе опомнились и потребовали расследовать удар по школе в Иране
Свирепые ураганы и холод до −3? Погода в Москве в апреле: чего ждать
Шесть цветов для медработников, ответ России ошеломил Трампа: что дальше
Россиян предупредили об опасном осложнении насморка
Трамп пообещал обрадовать американцев планом по нефти
Дальше
Самое популярное
Проливные дожди и тепло до 0? Погода в Москве в середине марта: чего ждать
Москва

Проливные дожди и тепло до 0? Погода в Москве в середине марта: чего ждать

Погода в Москве в понедельник, 9 марта: ждать ли сильного снегопада и ветра
Москва

Погода в Москве в понедельник, 9 марта: ждать ли сильного снегопада и ветра

Ситуация в Дубае 7 марта: отмена рейсов, вылеты в Россию, новые удары Ирана
Ближний Восток

Ситуация в Дубае 7 марта: отмена рейсов, вылеты в Россию, новые удары Ирана

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.