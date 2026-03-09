Зеленский нашел виноватых в затягивании переговоров по Украине Зеленский: переговоры по Украине перенесли из-за ситуации на Ближнем Востоке

Переговоры по Украине, которые могли пройти 11 марта, откладываются из-за кризиса на Ближнем Востоке, написал в Telegram-канале президент страны Владимир Зеленский. По его словам, Вашингтон обратил все свое внимание на ситуацию в Тегеране.

В настоящее время приоритет партнеров и все внимание — ситуации вокруг Ирана, и поэтому встреча, запланированная на эту неделю по предложению американской стороны, откладывается, — сказал Зеленский.

Ранее пользователи Сети попросили Зеленского «сидеть и помалкивать» под постом в соцсети Х о необходимости продолжать поставки оружия Киеву на фоне конфликта США и Ирана. Один комментатор напомнил ему о клипе студии «Квартал 95», где он танцевал полуголым в кожаных штанах и на каблуках, назвав его «сатанинским любителем шпилек».

Между тем президент США Дональд Трамп назвал урегулирование украинского кризиса одним из главных своих приоритетов. Американский лидер выразил уверенность в достижении мирного соглашения.