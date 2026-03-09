Зимняя Олимпиада — 2026
09 марта 2026 в 12:32

«Сиди и помалкивай»: Зеленскому устроили взбучку после слов о войне в Иране

В Сети Зеленского попросили замолчать после слов о войне в Иране

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Keystone Press Agency/Global Look Press
Пользователи Сети попросили президента Украины Владимира Зеленского «сидеть и помалкивать» под постом в соцсети Х о необходимости продолжать поставки оружия Киеву на фоне конфликта США и Ирана. Один комментатор напомнил ему о клипе студии «Квартал-95», где он танцевал полуголым в кожаных штанах и на каблуках, назвав его «сатанинским любителем шпилек».

Мы больше не будем финансировать ваши бесконечные боевые действия. Вы должны были выиграть 10 раз со всеми деньгами и оборудованием, которые мы вам прислали! — отметил один из пользователей.

Другие также заявили, что Зеленский занят расхищением средств. Часть пользователей подчеркнула, что внимание международного сообщества переключилось на другие события и Украине не стоит рассчитывать на прежнюю поддержку.

Некоторые напомнили украинскому лидеру о «людоловах» — сотрудниках территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкомата). Они подчеркнули, что глава государства платит тем, кто «похищает людей на улицах, из их машин, домов и так далее».

Ранее Зеленский заявил, что переговоры по урегулированию конфликта на Украине с участием России и США могут быть отложены. Он объяснил это обострением ситуации на Ближнем Востоке.

Владимир Зеленский
Украина
Иран
США
Ближний Восток
