Рой дронов под Брянском, гибель мирных в ДНР: как ВСУ атакуют РФ 9 марта

В ночь на 9 марта средства ПВО уничтожили 163 беспилотных летательных аппарата. За последние сутки в небе над Брянской областью уничтожили 235 украинских дронов. В результате обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины в Донецкой Народной Республике погибли четыре мирных жителя, среди которых есть ребенок. Подробности — в материале NEWS.ru.

Над Россией уничтожили 163 беспилотника в ночь на 9 марта

ВСУ совершили массированную атаку на регионы России в ночь на понедельник, 9 марта, сообщили в Министерстве обороны РФ. По подсчетам ведомства, дежурными средствами противовоздушной обороны уничтожены и перехвачены 163 дрона.

«В течение прошедшей ночи, в период с 23:00 8 марта до 07:00 9 марта, дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 163 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», — говорится в сообщении.

Уточняется, что в общей сложности под удар попали 14 регионов. Среди них Брянская, Калужская, Новгородская, Белгородская, Смоленская, Воронежская, Ростовская, Астраханская, Волгоградская, Орловская, Тверская области, а также Крым, Краснодарский край и Адыгея. Кроме того, дроны сбили над акваториями Черного и Азовского морей.

Средства ПВО сбили 235 украинских дронов над Брянской областью

ВСУ атаковали Брянскую область беспилотными летательными аппаратами, написал в Telegram-канале губернатор Александр Богомаз. По его словам, за последние сутки в небе над регионом уничтожили 235 целей. В результате атаки обошлось без пострадавших, разрушений также не зафиксировано. Минобороны РФ данную информацию пока не комментировало.

Александр Богомаз Фото: Кристина Кормилицына/РИА Новости

«За прошедшие сутки, с 08:00 8 марта до 08:00 9 марта, над территорией региона подразделениями ПВО Министерства обороны РФ, мобильно-огневыми группами бригады „БАРС-Брянск“, спецподразделениями Росгвардии по Брянской области были уничтожены 235 вражеских БПЛА самолетного типа», — говорится в сообщении.

Детская больница и поликлиника частично разрушены в Донецке при ударе ВСУ

ВСУ нанесли массированный удар по северной части Донецка. Под обстрел попали детская больница и поликлиника, пишет ТАСС. Одно из зданий полностью разрушено. По данным источника, в больнице начался пожар, повреждены кровли и остекление десятков жилых домов. Силой взрыва разбросало железные балки на сотни метров.

На данный момент информация о погибших и пострадавших уточняется. На месте работают спасатели и медики. Это не первый случай целенаправленных ударов ВСУ по гражданским объектам Донецка. Неоднократно под обстрелы попадали школы, рынки и жилые кварталы.

Мирный житель и двое бойцов попали под удары дронов ВСУ под Белгородом

В результате атак беспилотников ВСУ пострадали два бойца подразделения «Орлан» и один мирный житель, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Ударам подверглись Краснояружский и Шебекинский округа, повреждены жилые дома и автомобили.

«У одного мужчины слепые осколочные ранения головы и плеча, у другого — баротравма. После оказания медицинской помощи продолжат лечение амбулаторно. Машина повреждена», — написал глава региона.

В Краснояружском районе дрон ударил по авто в районе поселка Степное. В нем находились двое бойцов отряда «Орлан». В Шебекинском городском округе БПЛА попал в дом в селе Мешковом. Мужчину с диагнозом «минно-взрывная травма» госпитализировали.

Военнослужащий ВСУ Фото: Социальные сети

В ДНР при обстреле ВСУ погибли четверо, 12 человек ранены

В результате обстрелов со стороны ВСУ за минувшие сутки в Донецкой Народной Республике погибли четыре мирных жителя, среди которых есть ребенок, сообщил глава ДНР Денис Пушилин. Еще 12 человек, в том числе подросток, получили ранения различной степени тяжести. Под огнем противника оказались Донецк, Горловка, Волноваха и другие населенные пункты.

«В Горняке Кураховского муниципального округа жертвой атаки украинского ударного БПЛА стала семья: погибли мальчик 2019 г. р., женщина 1986 г. р., мужчины 1983 и 1959 г. р., ранения средней степени тяжести получил парень 2010 г. р. <...> Выражаю свои искренние соболезнования», — написал глава региона.

В Киевском районе Донецка под удар крылатых ракет SCALP-EG попали мирные граждане: пострадали мужчины 1990, 1973 и 1983 годов рождения, а также женщина 1967 года рождения. В Волновахе и на трассе Донецк — Горловка ранения получили еще несколько человек, а в Горловке атаки дронов пришлись на Центрально-Городской район.

Обломки БПЛА повредили железнодорожные пути в Сочи

Фрагменты сбитых беспилотников ВСУ повредили стекло у рейсового автобуса в Адлерском районе, сообщил мэр Сочи Андрей Прошунин. По его информации, около станции Лоо на железнодорожных путях также повреждена контактная линия.

«В Адлерском районе осколками повреждено остекление рейсового автобуса, следовавшего по маршруту. В момент инцидента в салоне находились пять пассажиров, никто из них не пострадал», — написал градоначальник.

На место инцидента выехали специалисты для предотвращения задержек поездов. При этом объекты инфраструктуры при атаке ВСУ не пострадали.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Украинский дрон подорвал машину с водителем в Белгородской области

FPV-дрон ВСУ атаковал машину во время движения в Шебекино, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Российские бойцы доставили водителя в тяжелом состоянии в больницу. Он получил осколочные ранения живота, лица и бедра. Машина выгорела почти дотла.

«Движущийся автомобиль атакован FPV-дроном в городе Шебекино. Пострадал мирный житель. <...> Машина повреждена», — отметил глава региона.

Дрон ВСУ ударил по машине скорой помощи в Белгородской области

Беспилотник ВСУ атаковал машину скорой помощи в Белгородской области, сообщил Гладков. Инцидент случился на территории села Замостье в Грайворонском округе. Дрон целенаправленно нанес удар по медицинскому автомобилю. В это время врачи оказывали помощь человеку внутри жилого дома.

«Дрон ВСУ атаковал автомобиль скорой медицинской помощи. ​​​​​​​​​​​​​В селе Замостье Грайворонского округа вражеский дрон целенаправленно нанес удар по карете СМП. В момент атаки бригада медиков находилась в доме и оказывала помощь пациенту», — сообщил Гладков.

