09 марта 2026 в 14:27

Ракетный удар по Бейруту во время прямого эфира попал в кадр

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Ракетный удар по Бейруту попал в объектив камеры, сообщает red.tv. Журналисты вели репортаж из ливанского города, когда по одному из зданий прилетел снаряд.

Судя по кадрам, сотрудники СМИ не пострадали. На месте взрыва сначала поднялся столб дыма, а к месту происшествия начали подбегать местные жители.

Ранее последствия пятидневных ракетных ударов со стороны Израиля зафиксировали на видео жители Бейрута. Кадры с разрушенными зданиями и опустевшими улицами ливанской столицы активно распространяются в социальных сетях. На обочинах дорог брошены разбитые автомобили, а движение транспорта в городе практически прекратилось. Огромное количество людей было вынуждено оставить свои жилища. Согласно предварительным сведениям, число беженцев уже достигло 450 тыс. человек.

До этого сообщалось, что двое человек стали жертвами атаки на гостиницу, которая расположена в самом центре Бейрута. По имеющейся информации, удар пришелся на один из жилых номеров в центральном отеле города.

Также три человека погибли во время очередного авиационного налета израильских сил на столицу Ливана. Еще шесть граждан получили травмы различной степени тяжести. Представители ЦАХАЛ пояснили, что данные действия были направлены на уничтожение конкретного лица.

