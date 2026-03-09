Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
09 марта 2026 в 15:22

Хоккеисту «Старта» разрезало бедренную артерию коньком во время игры

Хоккеист «Старта» Филатов получил тяжелую травму коньком в матче против «Енисея»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Защитник нижегородского «Старта» Сергей Филатов был госпитализирован с тяжелой травмой бедра, полученной в матче с «Енисеем» в Красноярске, сообщила пресс-служба команды в Telegram-канале. Игра Кубка Федерации хоккея с мячом России была прервана на десять минут в первом тайме. В клубе уточнили, что у хоккеиста диагностирована резаная рана средней трети бедра с повреждением бедренной артерии.

Резаная рана средней трети бедра с повреждением бедренной артерии. Состояние стабильное. Сергей в сознании. Фельдшеры скорой помощи остановили кровотечение и начали восполнять кровопотерю, — говорится в сообщении.

Ранее в пресс-службе Национальной хоккейной лиги сообщили, что российский форвард «Тампы-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров установил абсолютный клубный рекорд, став первым игроком в истории команды, набиравшим четыре или более очков в двух матчах подряд. Рекордное достижение пришлось на игру против «Баффало Сейбрз» в ночь на 9 марта, которую «молнии» проиграли со счетом 7:8.

Кроме того, российский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин получил дисквалификацию на пять игр в НХЛ за удар клюшкой по лицу соперника. Инцидент произошел в ночь на пятницу в домашнем матче против «Баффало Сейбрз», завершившемся поражением «Пингвинов» со счетом 1:5.

хоккей
травмы
кровотечения
бедра
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Молодой муж, роды в 46 лет, слухи о долгах: как живет актриса Миронова
Раскрыты последствия ситуации с нефтью из-за Ирана для России
Германию уличили в укреплении оружейной отрасли за счет Украины
В небе над Дубаем были замечены истребители европейской страны
Москвич едва не испепелил ЖК из-за разведенного костра на балконе
Политолог ответил, кого Трамп может обвинить в провале операции в Иране
Российский гимн вернулся на Паралимпиаду спустя 12 лет
«Нихрена не сделаем»: в Сети вспомнили слив эмоционального совещания Путина
Житель Бутурлиновки протаранил на авто дом и чуть не убил двух человек
Редкие автономера Юрия Николаева выставили на продажу за 50 млн рублей
В Кремле объяснили слив черновика с поздравлением Путина к 8 Марта
Украинский банк «рухнул» после мощной кибератаки
Иранская ракета вновь залетела на территорию Турции
В Госдуме рассказали о нюансах получения декретных выплат
В Британии сравнили Тель-Авив с сектором Газа после атаки Ирана
Украинский дрон влетел в жилой дом под Курском
Слова о Путине, четыре развода, театр: как живет актриса Галина Данилова
Появились кадры сдачи в плен бойцов ВСУ из разбитой лачуги с белым флагом
Хоккеисту «Старта» разрезало бедренную артерию коньком во время игры
Футболиста Мбаппе призвали «отменить» из-за случая с Самойловой
Дальше
Самое популярное
Погода в Москве в понедельник, 9 марта: ждать ли сильного снегопада и ветра
Москва

Погода в Москве в понедельник, 9 марта: ждать ли сильного снегопада и ветра

Ситуация в Дубае 7 марта: отмена рейсов, вылеты в Россию, новые удары Ирана
Ближний Восток

Ситуация в Дубае 7 марта: отмена рейсов, вылеты в Россию, новые удары Ирана

Пенсионные баллы — 2026: как проверить и увеличить для достойной пенсии
Семья и жизнь

Пенсионные баллы — 2026: как проверить и увеличить для достойной пенсии

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.