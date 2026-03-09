Хоккеисту «Старта» разрезало бедренную артерию коньком во время игры Хоккеист «Старта» Филатов получил тяжелую травму коньком в матче против «Енисея»

Защитник нижегородского «Старта» Сергей Филатов был госпитализирован с тяжелой травмой бедра, полученной в матче с «Енисеем» в Красноярске, сообщила пресс-служба команды в Telegram-канале. Игра Кубка Федерации хоккея с мячом России была прервана на десять минут в первом тайме. В клубе уточнили, что у хоккеиста диагностирована резаная рана средней трети бедра с повреждением бедренной артерии.

Резаная рана средней трети бедра с повреждением бедренной артерии. Состояние стабильное. Сергей в сознании. Фельдшеры скорой помощи остановили кровотечение и начали восполнять кровопотерю, — говорится в сообщении.

