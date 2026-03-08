«Поэзия на льду»: Кучеров установил впечатляющий рекорд в НХЛ Кучеров первым из российских хоккеистов набрал 100 очков в текущем сезоне НХЛ

Нападающий «Тампы-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров стал первым среди россиян, кому удалось набрать 100 очков в текущем сезоне Национальной хоккейной лиги, сообщается на официальном сайте НХЛ. «Молнии» в гостях играли против «Торонто» и выиграли со счетом 5:2. Кучеров отметился четырьмя голевыми передачами.

Таким образом, россиянин набрал сотое очко в нынешнем сезоне. На его счету теперь 32 гола и 68 голевых передач. Раньше Кучерова это удалось сделать только Коннору Макдэвиду из «Эдмонтона» (106 очков) и Натану Маккиннону из «Колорадо» (103 очка).

Его игра — это поэзия на льду. Его умение творить и видение не знают себе равных, — заявил главный тренер «Тампы» Джон Купер.

Ранее сообщалось, что «Вашингтон Кэпиталз» потерпел поражение от «Бостон Брюинз» в выездном матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев площадки. В составе победителей шайбы забросили Павел Заха, Виктор Арвидссон и Элиас Линдхольм.

До этого петербургский СКА в овертайме обыграл московское «Динамо» в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей, игру посетили более 9 тыс. зрителей. В составе победителей отличились Марат Хайруллин и Николай Голдобин.