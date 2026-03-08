JTI зарегистрировала новый бренд сигарет в России

Компания Japan Tobacco International зарегистрировала в России товарный знак Winston Reserve Blue, следует из данных Роспатента. Заявка на регистрацию поступила в апреле 2025 года от «Джапан Тобакко Инк», положительное решение принято в марте 2026 года.

Под новой маркой производитель сможет выпускать и продавать в РФ табачные изделия, включая сигареты, папиросы, жидкости для электронных устройств, гильзы и спички. Регистрация позволит расширить ассортимент продукции на российском рынке.

Ранее компания PepsiCo зарегистрировала в России пять новых товарных знаков, следует из данных Роспатента. Заявка была подана еще в октябре 2024 года, а положительное решение ведомство приняло в феврале 2026-го. Под этими брендами производитель сможет выпускать и продавать на российском рынке энергетические и обогащенные протеином напитки.

Кроме того, компания «Макдоналдс» оформила в России регистрацию товарного знака с изображением клоуна, сообщается в документах Роспатента. Заявка была направлена в декабре 2024 года и одобрена в 2026-м, что позволит корпорации оказывать услуги в сфере общественного питания, включая работу кафе быстрого обслуживания и точек питания.