Тигр съел двух собак прямо во дворе дома

08 марта 2026 в 11:44

Тигр разорвал двух собак во дворе дома в Приморье

Фото: Zhang Tao/XinHua/Global Look Press
Тигр разорвал и съел двух собак во дворе дома села Березовка в Приморье, сообщил портал NEWS.VL. Отмечается, что инцидент произошел за 40 минут до того, как хозяева вышли на улицу.

Он их даже никуда не утаскивал, там же, в огороде за баней ел: половину от одной, половину от другой. А когда наелся, перепрыгнул через забор, сломав верхнюю доску, — сообщила хозяйка собак.

Согласно сообщению инспектора, в районе деревень Березовка и Извилинка зафиксировано присутствие четырех амурских тигров, среди которых взрослая тигрица вместе со своим подросшим детенышем. Следы на месте нападения указывают на крупного взрослого самца, именно он предположительно убил домашних собак.

Этот же тигр мог быть причастен и к нападению на человека ранее. Инспектор предупредил местных жителей, чтобы те не выпускали домашних питомцев на улицу без присмотра.

Ранее гендиректор центра «Амурский тигр» Сергей Арамилев заявил, что в Приморском крае дальневосточный леопард напал на собаку и кошку. Хищник сначала схватил собаку и утащил в лес, однако ей удалось сбежать. После этого животное вернулось и набросилось на кошку — от нее остались лишь клочки шерсти.

