08 марта 2026 в 13:03

Высоковольтный провод упал на двух детей в Москве

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Двое детей пострадали в результате падения высоковольтного кабеля на Рублевском шоссе в Москве, сообщает Telegram-канал «112». Травмы получили 13-летний ребенок и полуторагодовалый малыш.

Также провод задел проезжавший автомобиль. На месте инцидента работают экстренные службы. Подробности происшествия уточняются.

Ранее школьницу из Подмосковья ударило током, когда она лежала в ванне. В этот момент 14-летняя девочка смотрела видеоролики со смартфона, подключенного к пауэрбанку. Удар током произошел, когда на провод попала вода. Девочку экстренно госпитализировали, спустя время ее выписали из больницы.

До этого ученица школы № 1173 в московском районе Чертаново получила удар током от турникета, упала на пол и травмировала голову. Девочку госпитализировали, она попала в реанимацию.

Кроме того внешний аккумулятор у россиянки взорвался во время отдыха в Эквадоре. Девушка сняла последствия на камеру. Взрыв произошел, когда туристка подключила к пауэрбанку свой iPhone. В опубликованном ролике видно, что загоревшийся аккумулятор прожег дыру в сумке, куда его положила хозяйка, а также опалил футболку.

дети
Москва
провода
происшествия
