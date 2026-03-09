Россия подготовила инициативу для прекращения ближневосточного конфликта

Москва подготовила проект резолюции Совбеза ООН для прекращения боевых действий на Ближнем Востоке, передает ТАСС. В документе российская сторона призывает обеспечить защиту гражданских лиц и инфраструктуры.
Участников конфликта призвали вернуться к переговорам. В резолюции также отмечается важность обеспечения безопасности всех государств в регионе.
Совет Безопасности осуждает в самых решительных выражениях все нападения на гражданских лиц и гражданскую инфраструктуру и призывает обеспечивать их защиту, — говорится в тексте.