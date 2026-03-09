Россия подготовила инициативу для прекращения ближневосточного конфликта ТАСС: РФ подготовила проект резолюции СБ ООН по ситуации на Ближнем Востоке

Москва подготовила проект резолюции Совбеза ООН для прекращения боевых действий на Ближнем Востоке, передает ТАСС. В документе российская сторона призывает обеспечить защиту гражданских лиц и инфраструктуры.

Участников конфликта призвали вернуться к переговорам. В резолюции также отмечается важность обеспечения безопасности всех государств в регионе.