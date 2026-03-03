Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
03 марта 2026 в 17:34

«Раз за разом»: в МИД заявили, что Совбез ООН оказался в заложниках

Замглавы МИД Алимов: западники берут Совбез ООН в заложники

Александр Алимов Александр Алимов Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Западники «раз за разом» пытаются взять Совет безопасности ООН в заложники, заявил замглавы МИД РФ Александр Алимов, выступая в Международном мультимедийном пресс-центре «Россия сегодня». По его словам, из-за этого «разделительные линии углубляются» по многим чувствительным вопросам, передает передает РИА Новости.

Как подчеркнул представитель МИД, такая ситуация негативно сказывается на авторитете не только Совбеза, но и всей Организации Объединенных Наций в целом. Однако говорить о том, что Совбез парализован, нельзя, добавил дипломат.

По-прежнему удается нащупать взаимоприемлемые условия, однако по многим чувствительным сюжетам разделительные линии углубились, и разумные компромиссы не очень-то и рассматриваются, поскольку западники, которые привыкли действовать в неоколониальной парадигме, раз за разом берут совет в какой-то степени в заложники, пытаясь поставить его на службу своим интересам, — заявил Алимов.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что санкций ООН в отношении США в связи с ситуацией вокруг Ирана ожидать не приходится. По его словам, односторонних санкций против Вашингтона также не будет.

Совбез ООН
заложники
МИД РФ
Запад
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Держит в неведении»: экс-нардеп о словах Зеленского про выборы на Украине
Эстония вызвала российского поверенного из-за ледокола в Финском заливе
«Очередное унижение». в США назвали провалом атаку на Иран
«Аэрофлот» вывезет туристов из Дубая двумя спецрейсами
В Пентагоне заявили, что конфликт на Украине очень важен для Трампа
Ваня Дмитриенко раскрыл секреты воспитания в семье врачей
Мужчина за гроши выкупил забытый в аэропорту чемодан и потерял дар речи
Обнимал и гладил: британка открыла охоту на зоофила за секс с ее конем
«Модный приговор», разводы, конфликт с Дружининой: как живет Сергей Жигунов
Возлюбленный родившей Лерчек призвал молиться за нее
Нагиев и Собчак рискуют потерять миллионы на фоне паники в Дубае
В Совфеде рассказали, какая война идет у России с Западом
Хаменеи, Милошевич, Каддафи: как США «убирают» неугодных лидеров
«Не считает за людей»: в ГД объяснили слова Зеленского о потерях ВСУ
МОК призвали закончить бойкот российского спорта после атак США на Иран
В Ираке подсчитали убытки из-за приостановок добычи нефти
Раскрыта причина второго землетрясения у берегов Сочи
Кадыров обратился к Мишустину с праздничным поздравлением
Папа заставлял ублажать маму: в Петербурге накрыли семейство педофилов
Омский блогер в погонах попался на взятке
Дальше
Самое популярное
Атака на Дубай 1 марта: погибшие и раненые, что известно, последние новости
Ближний Восток

Атака на Дубай 1 марта: погибшие и раненые, что известно, последние новости

Творожная запеканка с изюмом без манки — ароматная, а внутри как чизкейк. Соседи думают, что пеку бисквит
Общество

Творожная запеканка с изюмом без манки — ароматная, а внутри как чизкейк. Соседи думают, что пеку бисквит

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 4: кто снял маску 1 марта, появление Тодоренко
Шоу-бизнес

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 4: кто снял маску 1 марта, появление Тодоренко

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.