«Раз за разом»: в МИД заявили, что Совбез ООН оказался в заложниках Замглавы МИД Алимов: западники берут Совбез ООН в заложники

Западники «раз за разом» пытаются взять Совет безопасности ООН в заложники, заявил замглавы МИД РФ Александр Алимов, выступая в Международном мультимедийном пресс-центре «Россия сегодня». По его словам, из-за этого «разделительные линии углубляются» по многим чувствительным вопросам, передает передает РИА Новости.

Как подчеркнул представитель МИД, такая ситуация негативно сказывается на авторитете не только Совбеза, но и всей Организации Объединенных Наций в целом. Однако говорить о том, что Совбез парализован, нельзя, добавил дипломат.

По-прежнему удается нащупать взаимоприемлемые условия, однако по многим чувствительным сюжетам разделительные линии углубились, и разумные компромиссы не очень-то и рассматриваются, поскольку западники, которые привыкли действовать в неоколониальной парадигме, раз за разом берут совет в какой-то степени в заложники, пытаясь поставить его на службу своим интересам, — заявил Алимов.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что санкций ООН в отношении США в связи с ситуацией вокруг Ирана ожидать не приходится. По его словам, односторонних санкций против Вашингтона также не будет.