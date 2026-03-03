Две россиянки загадочным образом погибли в Тае после встреч с духовным гуру KP.RU: две россиянки погибли в Таиланде после встреч с гуру Артуром Ситой

На тайском острове Самуи погибли две россиянки-последовательницы «духовного учителя» Артура Ситы (настоящая фамилия Мамедов), уроженца Ярославля, сообщает KP.RU. По данным издания, 23-летняя Мария Панкратова из Алма-Аты скончалась 14 февраля, не приходя в сознание после несчастного случая, который близкие называют попыткой суицида. За пять лет до этого при странных обстоятельствах в ДТП погибла еще одна приближенная к гуру — 34-летняя Алина Багирова из Твери.

Сита начинал свою деятельность в России еще в начале 2000-х с групповых медитаций, позже перебравшись из провинции в Москву, а затем и в Таиланд.

Бывшая участница ретритов Наталья рассказала, что поначалу поведение гуру не вызывало вопросов, но со временем он стал проявлять агрессию, резко и грубо высказываться о людях, которые ему чем-то не угождали. По словам женщины, среди фанатов Ситы появилась навязчивая идея — любой ценой попасть на его ретриты в Самуи. Люди занимали деньги, продавали вещи, копили месяцами.

Именно так и поступила. Художница и фотограф уехала к Сите в Таиланд и застряла там из-за пандемии. Через знакомую она продала квартиру своей матери в Твери. Все вырученные средства ушли на оплату ретритов, жилья и питания.

Жизнь девушки оборвалась при крайне подозрительных обстоятельствах. Она разбилась насмерть, управляя мотоциклом на ровной дороге без выбоин. При этом само транспортное средство осталось абсолютно целым.

После гибели Багировой, по словам источников, Сита забрал себе все ее имущество: ноутбук, профессиональную камеру, два айфона и планшет. Родственникам погибшей он заявил, что у девушки ничего не было, сказано в материале.

