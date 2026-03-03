Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
03 марта 2026 в 10:14

Мужчина увидел вещий сон с голодной женщиной перед жуткой находкой

The Thaiger: в Таиланде рабочий обнаружил скелет после сна о голодной женщине

Фото: Bernd von Jutrczenka/dpa/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Рабочий из Лаоса увидел сон о голодной женщине, а позже обнаружил в кокосовой роще в районе Бангламунг тайской провинции Чонбури человеческие останки, сообщает The Thaiger. Сейчас полиция проводит расследование этого происшествия.

Кости нашли на территории плантации, расположенной у дороги Бан На Ванг — Понг Сакаэт. Это место находится неподалеку от горы Кхао Сонг Пхи Нонг в подрайоне Такьян Тиа. На место происшествия после получения сообщения выехали сотрудники полиции Бангламунга. Вместе с ними прибыли судмедэксперты, врачи и спасатели.

Среди останков оказались фрагмент черепа, две плечевые кости, тазовая кость и несколько более мелких частей скелета. Все эти фрагменты лежали на расстоянии примерно 40–50 метров друг от друга. По предварительной оценке полиции, смерть человека наступила не менее двух-трех месяцев назад.

Примерно в 10 метрах от обломка черепа обнаружили пакет с одеждой. В нем находилось шесть или семь предметов женского гардероба. Однако их связь с останками пока не подтверждена.

Ранее сообщалось, что поиски мужчины, который пропал в лесу в Советско-Гаванском районе, завершены. Спасатели обнаружили только его останки. На месте специалисты также наткнулись на следы дикого зверя.

сны
останки
кости
Таиланд
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Путин назначил посла России в Польше
Школьников «обрадовали» новым экзаменом по старому предмету
Китай обвинил США и Израиль в подрыве энергетической безопасности
Трамп отказался от скучных пресс-конференций по просьбе союзников
Экономист ответила, как введение ГОСТа повлияет на стоимость хлеба в России
Российские войска выбили ВСУ из населенного пункта под Сумами
Ситуация в Дубае 3 марта: работа аэропортов, рейсы в Россию, удары Ирана
Новый удар Израиля привел к гибели 13 иранских военных
Стало известно, обрушит ли Иран рынок недвижимости в Дубае
Зеленский сделал дерзкое заявление о выборах на Украине
Россиянам рассказали, когда повысят коэффициенты к ставкам экосбора
Франция усилит ПВО на Кипре
Иранские города содрогнулись от взрывов
Невролог предупредила, чем грозит привычка чистить уши ватными палочками
Директор школы ответила рублем за травму девочки на стройке
Фьючерсы TTF обновили максимум с февраля 2025 года
В США признали давление Китая на Иран по одной причине
В Иране озвучили потери американцев после удара КСИР по базе США в ОАЭ
Стало известно, когда Ближний Восток «сожрет» Европу
В ЕС признали свое бессилие в конфликте на Ближнем Востоке
Дальше
Самое популярное
Атака на Дубай 1 марта: погибшие и раненые, что известно, последние новости
Ближний Восток

Атака на Дубай 1 марта: погибшие и раненые, что известно, последние новости

Творожная запеканка с изюмом без манки — ароматная, а внутри как чизкейк. Соседи думают, что пеку бисквит
Общество

Творожная запеканка с изюмом без манки — ароматная, а внутри как чизкейк. Соседи думают, что пеку бисквит

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 4: кто снял маску 1 марта, появление Тодоренко
Шоу-бизнес

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 4: кто снял маску 1 марта, появление Тодоренко

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.