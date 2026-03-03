Мужчина увидел вещий сон с голодной женщиной перед жуткой находкой The Thaiger: в Таиланде рабочий обнаружил скелет после сна о голодной женщине

Рабочий из Лаоса увидел сон о голодной женщине, а позже обнаружил в кокосовой роще в районе Бангламунг тайской провинции Чонбури человеческие останки, сообщает The Thaiger. Сейчас полиция проводит расследование этого происшествия.

Кости нашли на территории плантации, расположенной у дороги Бан На Ванг — Понг Сакаэт. Это место находится неподалеку от горы Кхао Сонг Пхи Нонг в подрайоне Такьян Тиа. На место происшествия после получения сообщения выехали сотрудники полиции Бангламунга. Вместе с ними прибыли судмедэксперты, врачи и спасатели.

Среди останков оказались фрагмент черепа, две плечевые кости, тазовая кость и несколько более мелких частей скелета. Все эти фрагменты лежали на расстоянии примерно 40–50 метров друг от друга. По предварительной оценке полиции, смерть человека наступила не менее двух-трех месяцев назад.

Примерно в 10 метрах от обломка черепа обнаружили пакет с одеждой. В нем находилось шесть или семь предметов женского гардероба. Однако их связь с останками пока не подтверждена.

