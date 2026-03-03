Цена на газ в ЕС пробила двухлетний максимум Цена газа в Европе превысила $650 впервые с февраля 2023 года

Европейские газовые фьючерсы подскочили выше $650 (50,2 тыс. рублей) за тысячу кубометров впервые с 6 февраля 2023 года, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE. Апрельские контракты по индексу TTF к 10:30 мск выросли на 21,7%, достигнув отметки $656,3 (50,6 тыс. рублей) после старта торгов на уровне $586,7 (45,2 тыс. рублей).

Расчетная цена предыдущей сессии составляла $539,2 (41,6 тыс. рублей) за тысячу кубометров. Рост котировок зафиксирован на фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке и опасений перебоев с поставками.

Ранее руководство катарской госкомпании QatarEnergy опубликовало заявление, в котором говорится о прекращении производства сжиженного природного газа на всех мощностях из-за атак дронов на ее объекты. Удары нанесены по предприятиям, расположенным в индустриальных зонах Рас-Лаффан и Месаид.

Кроме того, в Ассоциации операторов газовой инфраструктуры Европы сообщили, что уровень заполнения подземных хранилищ газа в странах Евросоюза по итогам февраля опустился ниже 30%. Источник назвал этот показатель одним из минимальных за историю наблюдений.