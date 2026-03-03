Зимняя Олимпиада — 2026
03 марта 2026 в 12:36

Врач предупредил, кому опасно пить газированную воду

Эндокринолог Поляков: людям с проблемами ЖКТ опасно пить газированную воду

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Людям с заболеваниями ЖКТ не рекомендуется пить газированную воду, заявил «Вечерней Москве» эндокринолог Антон Поляков. При этом он отметил, что этот напиток не содержит вкусовых добавок и красителей, за счет чего лучше утоляет жажду.

Углекислый газ, который содержится в газированной воде, может повысить выработку соляной кислоты и желудочного сока, что впоследствии провоцирует гастроэзофагеальный рефлюкс. Но надо понимать, что газированная вода может привести к такой проблеме только в случае предрасположенности к болезни либо при наличии хронических проблем с ЖКТ, — уточнил Поляков.

По его словам, несмотря на этот риск, среди всех вариаций газировок это наиболее безобидный напиток. Врач добавил, что такая вода не содержит подсластителей — она не повышает уровень сахара в крови, не нарушает работу поджелудочной железы и не приводит к набору лишнего веса, чего нельзя сказать о ее сладких аналогах.

Ранее терапевт Зарема Тен заявила, что безалкогольное пиво — вовсе небезвредный напиток, так как содержит до 0,5% чистого спирта. Она отметила, что в нем также присутствуют продукты брожения и красители.

