Старинный взвар вместо компота: забытый рецепт напитка, который сохраняет все витамины

В холодное время особенно хочется поддержать организм чем-то натуральным и полезным. Вместо привычного компота я всё чаще готовлю взвар — старинный напиток из сухофруктов. Его главный секрет в том, что он получается не только вкусным, но и максимально насыщенным витаминами.

Для приготовления подойдут курага, изюм и чернослив. Сухофрукты сначала хорошо промывают, затем заливают кипятком в пропорции примерно один к трём. После этого кастрюлю накрывают крышкой и укутывают полотенцем, оставляя настаиваться на несколько часов. Кипятить ничего не нужно — именно так сохраняется вся польза. Когда напиток немного остынет, можно добавить мёд или любимые специи. Взвар получается ароматным, мягким на вкус и отлично утоляет жажду. Такой напиток помогает поддержать силы, улучшает пищеварение и легко заменяет чай или компот в ежедневном рационе.

Ранее сообщалось, что зимой особенно хочется поддержать организм чем-то натуральным и полезным. Я заменила обычные компоты взваром и сразу заметила разницу: вкус насыщеннее, а готовится даже проще. Главный секрет — сухофрукты не варятся, а настаиваются, поэтому сохраняют всю свою пользу.