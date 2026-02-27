Зимняя Олимпиада — 2026
Фруктово-тыквенный смузи — витаминный заряд в каждом глотке! Густой, нежный, полезный. Рецепт идеального завтрака

Фото: D-NEWS.ru
Этот смузи доказывает, что для сладости не нужен сахар. Запеченная тыква и спелые яблоки сами по себе настолько сладкие, что никакие подсластители не нужны. А если хочется чуть больше сладости, сироп топинамбура добавит ее без вреда для фигуры. Натурально, полезно, честно.

200 г сладкой тыквы (например, мускатной) очищаю от кожуры и семян, нарезаю небольшими кубиками. 4 сладких яблока очищаю от сердцевины (кожуру можно оставить, если она нежная). Выкладываю тыкву и яблоки на противень, застеленный пергаментом, и запекаю в разогретой до 180°C духовке 15-20 минут до мягкости. Запеченные фрукты и овощи слегка остужаю, затем перекладываю в чашу блендера. Из 2 апельсинов выжимаю сок (около 200-250 мл) и добавляю в блендер. Вливаю 2 стакана холодной воды (около 400-500 мл). Взбиваю на высокой скорости до полной однородности, гладкой и кремовой консистенции. Пробую. Если смузи кажется слишком густым, добавляю еще немного воды и взбиваю снова. При желании подслащиваю сиропом топинамбура по вкусу. Разливаю по стаканам или баночкам. Подаю сразу или охлаждаю в холодильнике.

Ранее также сообщалось, как превратить обычный лаваш в чудесный рулет. Этот рецепт ягодного штруделя покорит вас простотой приготовления и нежным вкусом.

Проверено редакцией
