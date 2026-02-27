Зимняя Олимпиада — 2026
В Росатоме рассказали о важных изменениях вблизи ЗАЭС

Гендиректор Росатома Лихачев: в районе ЗАЭС ввели локальный режим тишины

Алексей Лихачев Алексей Лихачев Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
В районе Запорожской АЭС с 07:00 мск действует локальный режим тишины, сообщил гендиректор Росатома Алексей Лихачев. По его словам, которые приводит ТАСС, меры приняты для проведения восстановительных работ на объекте, пострадавшем от атак ВСУ еще 10 февраля. Он добавил, что ремонт продлится не меньше недели.

Сегодня, 27 февраля, с 7 часов утра в районе Запорожской АЭС установлен локальный режим тишины. Это позволило ремонтным бригадам, в числе которых находятся и специалисты Росатома, приступить к работам по восстановлению открытого распределительного устройства Запорожской ТЭС и линии «Ферросплавная», — рассказал он.

Ранее Лихачев сообщил, что договоренность о режиме прекращения огня достигнута с участием генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси при поддержке Минобороны, Росгвардии и МИД РФ под эгидой Росатома. По его словам, в данный момент специалисты агентства находятся на объекте и наблюдают за ремонтом.

В то же время член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник допустил, что ВСУ могут воспользоваться перемирием у ЗАЭС для восстановления сил и перегруппировки войск. Он добавил, что российские войска эффективно выполняют свои задачи, но нельзя допустить ослабления наступательного потенциала.

