27 февраля 2026 в 11:10

Центробанк раскрыл статистику по финансовым пирамидам за 2025 год

Центробанк выявил свыше 7 тыс. финансовых пирамид в 2025 году

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Центральный банк России в 2025 году выявил более 7 тыс. финансовых пирамид и других нелегальных участников финрынка, сообщила пресс-служба регулятора. Почти все пирамиды и другие мошеннические организации действовали в интернете.

В 2025 году Банк России выявил 7,087 тыс. субъектов (компаний, проектов, индивидуальных предпринимателей и других) с признаками нелегальной деятельности, в том числе с признаками финансовых пирамид. Это на 21,5% меньше, чем годом ранее, — говорится в сообщении.

В ЦБ отметили, что злоумышленники стали активнее использовать криптовалюты. Это позволяет мошенникам сохранять анонимность и избегать правовой ответственности. В прошлом году регулятор выявил более 4,6 тыс. криптокошельков, куда жертвы переводили деньги. Часть из них использовалась псевдоброкерами для пополнения торговых счетов.

Ранее сообщалось, что по инициативе Банка России в 2025 году заблокировали 21,5 тыс. интернет-ресурсов, связанных с финансовыми пирамидами и нелегальными проектами. В регуляторе добавили, что было возбуждено более 440 административных дел.

