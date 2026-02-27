Россияне рассказали, довольны ли своей внешностью KP.RU: 60% россиян заявили, что довольны своей внешностью

Около 60% опрошенных россиян заявили, что довольны своей внешностью, сообщает KP.RU. Часть респондентов отметили, что в принятии себя им помогли позитивные аффирмации.

Я каждое утро говорю отражению в зеркале, что мы бодры, веселы и хороши собой. И пошли с улыбкой мир украшать, — рассказала одна из опрошенных.

Еще 35% опрошенных ответили, что у них есть претензии к своей внешности или чертам характера. Всего в исследовании приняли участие 3,3 тыс. человек.

Ранее сообщалось, что 60% россиян считают себя счастливыми — наиболее довольными жизнью оказались жители Сибири. Еще 34% опрошенных заявили, что не могут назвать себя счастливыми людьми, а 6% выбрали вариант «другое», отметив, что вопрос является слишком сложным для однозначного ответа.