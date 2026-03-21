Вспыхнувший из-за сигареты пожар унес жизни двоих человек В Кемеровской области двое мужчин погибли при пожаре из-за неосторожного курения

Пожар начался в жилом многоквартирном доме на улице Дзержинского в Калтане Кемеровской области, сообщили в управлении МЧС России по региону. Предварительная причина — неосторожность при курении. При этом само возгорание заметили слишком поздно. В результате погибли двое мужчин.

20 марта ночью в многоквартирном доме на улице Дзержинского произошел пожар, унесший жизни двух мужчин. <…> Предварительная причина — неосторожность при курении. Ситуацию осложнили позднее обнаружение возгорания и несвоевременное сообщение о пожаре, — говорится в сообщении.

Уточняется, что из горящего дома самостоятельно эвакуировались семь человек. На момент приезда пожарных пламенем была охвачена площадь в 31 квадратный метр. На месте работали 12 спасателей, было привлечено три единицы техники.

Ранее в Москве на Новослободской улице загорелся медицинский центр. Площадь возгорания достигла 50 квадратных метров. Огонь охватил утеплитель и деревянный каркас здания. Четверо человек самостоятельно покинули здание.