Бутылка с розжигом взорвалась в руках мальчика на пляже в Новосибирске

Бутылка с розжигом взорвалась в руках мальчика на пляже в Новосибирске

На пляже Юго-Западного карьера в Новосибирске ребенок получил ожоги после взрыва бутылки с жидкостью для розжига, сообщили в Telegram-канале «Анонимный Новосибирск». По словам очевидцев, мальчик подошел к открытому огню, держа в руках емкость с горючей жидкостью.

В какой-то момент она взорвалась после чего загорелись руки и футболка ребенка. Находившиеся рядом люди сразу пришли на помощь и вызвали скорую помощь. Со слов свидетелей, пострадавший мальчик получил ожоги рук и спины. По информации канала, ребенка доставили в больницу.

Ранее житель Энгельса уронил банку со спиртом на включенную газовую плиту, и жидкость резко вспыхнула. Прибывшие на место пожарные эвакуировали мужчину с сильными ожогами и передали его медикам.

До этого несовершеннолетний, получивший ожог кисти от удара током на станции Вяземская в Хабаровском крае, отказался от госпитализации. Второго травмированного ребенка доставили в Вяземскую центральную районную больницу. Состояние подростка оценивается как тяжелое. Проводится проверка по признакам преступления по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта».