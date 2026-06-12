Чемпионат мира по футболу – 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
12 июня 2026 в 09:44

Бутылка с розжигом взорвалась в руках мальчика на пляже в Новосибирске

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

На пляже Юго-Западного карьера в Новосибирске ребенок получил ожоги после взрыва бутылки с жидкостью для розжига, сообщили в Telegram-канале «Анонимный Новосибирск». По словам очевидцев, мальчик подошел к открытому огню, держа в руках емкость с горючей жидкостью.

В какой-то момент она взорвалась после чего загорелись руки и футболка ребенка. Находившиеся рядом люди сразу пришли на помощь и вызвали скорую помощь. Со слов свидетелей, пострадавший мальчик получил ожоги рук и спины. По информации канала, ребенка доставили в больницу.

Ранее житель Энгельса уронил банку со спиртом на включенную газовую плиту, и жидкость резко вспыхнула. Прибывшие на место пожарные эвакуировали мужчину с сильными ожогами и передали его медикам.

До этого несовершеннолетний, получивший ожог кисти от удара током на станции Вяземская в Хабаровском крае, отказался от госпитализации. Второго травмированного ребенка доставили в Вяземскую центральную районную больницу. Состояние подростка оценивается как тяжелое. Проводится проверка по признакам преступления по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта».

Регионы
дети
Новосибирск
ожоги
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
На границе с Эстонией образовалась очередь желающих попасть в Россию
Подземные толчки магнитудой 4.4 сотрясли российский регион
Рыбак загадочно исчез недалеко от места пропажи семьи Усольцевых
Раскрыты подробности мирного меморандума Ирана и США
Наступление ВС РФ на Запорожье 12 июня: последние новости, Малая Токмачка
ВС России не оставили шансов бронетехнике ВСУ
Российские БПЛА разнесли важные для ВСУ объекты
«Отлетаешь на полметра». Ветеран СВО Притыко — о БПЛА и тоске по фронту
Удары по Украине сегодня, 12 июня: какие цели ВСУ поражены, последствия
Силы ПВО отразили массированную атаку на российский город
«Особенно важно сейчас»: Матвиенко напомнила об уникальной способности РФ
Патриарх Кирилл назвал Россию примером подлинного суверенитета
Женщина жестоко убила своих детей спортивным инвентарем
Названа причина эвакуации Пентагона
Назван неочевидный повод для слухов о третьем президентском сроке Трампа
Стало известно, каких специалистов работодатели в России искали весной
Силовиков стянули к зданию ЦИК после судьбоносных выборов в Армении
В России завершают работу над новой вакциной от пневмококка
Наступление ВС РФ на Харьков 12 июня: последние новости, дела в Купянске
В европейской стране заведут уголовное дело после инцидента с БПЛА ВСУ
Дальше
Самое популярное
«Израиль погибает»: сбывается пророчество Жириновского о ядерной войне
Мир

«Израиль погибает»: сбывается пророчество Жириновского о ядерной войне

Рулет из лаваша готовлю так: никаких шпрот и крабовых палочек — беру 4 ингредиента, получается и вкусно, и полезно, и бюджетно
Общество

Рулет из лаваша готовлю так: никаких шпрот и крабовых палочек — беру 4 ингредиента, получается и вкусно, и полезно, и бюджетно

Посадите в июне — все лето сад в сиренево-фиолетовых шарах с запахом ванили. Многолетник цвета июньского неба для ароматных клумб
Общество

Посадите в июне — все лето сад в сиренево-фиолетовых шарах с запахом ванили. Многолетник цвета июньского неба для ароматных клумб

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.