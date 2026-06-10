Пострадавший от удара током подросток отказался ехать в больницу Пострадавший от удара током в Хабаровском крае отказался от госпитализации

Пострадавший от сильного удара током на железнодорожной станции Вяземская подросток, отказался от госпитализации, рассказали ТАСС в Минздраве Хабаровского округа. Ранее стало известно, что двое 12-летних подростков пострадали при невыясненных обстоятельствах на объекте транспортной инфраструктуры. Инцидент случился 9 июня.

Накануне на железнодорожной станции Вяземская в Вяземском муниципальном районе электрическим током были травмированы два 12-летних подростка. Они были незамедлительно доставлены в Вяземскую центральную районную больницу, где врачи оказали им медицинскую помощь. Один подросток получил ожоги кисти и от госпитализации отказался, — сообщили в региональном ведомстве.

В то же время состояние здоровья второго пострадавшего мальчика по-прежнему оценивается местными квалифицированными врачами как тяжелое. Медики делают все возможное для стабилизации его жизненных показателей. По факту данного травмирования детей на опасном объекте правоохранительными органами уже проводится всесторонняя доследственная проверка.

Ранее подросток-зацепер умер на железной дороге на юго-востоке Подмосковья. Юноша коснулся находившегося под напряжением оборудования и получил смертельный удар током. Пассажиры заметили тело на крыше вагона электрички на станции Раменское.