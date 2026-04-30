Мертвого подростка нашли на крыше электрички Тело 15-летнего зацепера нашли на крыше электрички в Подмосковье

Подросток, увлекавшийся опасным зацепингом, погиб на железной дороге на юго-востоке Подмосковья, пишет MK.RU. Юноша коснулся находившегося под напряжением оборудования и получил смертельный удар током.

По данным источника, пассажиры заметили тело юноши на крыше вагона электрички на станции Раменское Казанского направления. Известно, что в момент трагедии он находился вместе с друзьями. По информации издания, подросток рос в многодетной семье.

Ранее пассажир упал на рельсы на станции «Преображенская площадь» Сокольнической линии Московского метрополитена. Инцидент произошел днем 27 апреля, после чего на некоторое время движение поездов на участке от «Сокольников» до «Бульвара Рокоссовского» было временно затруднено.

До этого на станции московского метро «Улица Академика Янгеля» 10 апреля примерно в 12:30 мужчина упал на рельсы. От полученных травм он скончался на месте. Одна женщина пострадала и обратилась к врачам. Из-за падения мужчины разбилось стекло кабины состава, и осколком ранило ее в лицо.