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10 июня 2026 в 10:12

Энтомолог объяснил, с чем связано нашествие крупных пауков в Подмосковье

Энтомолог Ефременко связал нашествие пауков в Подмосковье с дождливой весной

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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В Подмосковье участились встречи людей с крупными пауками — это связано с аномально снежной зимой и дождливой весной, объяснил в беседе с 360.ru зоолог и энтомолог Владимир Ефременко. Временные водоемы от таяния осадков стали идеальным местом для размножения комаров и мошек. Преждевременное потепление, в свою очередь, привело к появлению насекомых на три недели раньше обычного, что создало отличную кормовую базу для пауков.

Пауков в этом году много только по одной причине. Была очень дождливая весна и было очень много вкусной еды. То есть комары, мошки и так далее, — подчеркнул Ефременко.

Он отметил, что увеличение численности пауков не свидетельствует о природной аномалии или вторжении южных видов. По мнению ученого, это лишь естественная реакция экосистемы на изобилие корма.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье начали чаще замечать огромных черных пауков. По словам жителей Шатурского округа, до этого они этих насекомых не видели. Местные отмечают их гигантский размер. Кроме того, они отличаются большой скоростью и ловкостью.

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Подмосковье
пауки
животные
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