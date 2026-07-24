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24 июля 2026 в 20:57

В Подмосковье на мужчину напала лиса

В Подмосковье лиса откусила мужчине безымянный палец

Фото: Patrick Pleul/dpa/Global Look Press
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В Подмосковье лиса откусила палец мужчине, который пытался отбить у нее свою собаку, сообщает Telegram-канал «112». 49-летний мужчина выгуливал собаку в Одинцовском лесу и после потасовки лишился верхней фаланги безымянного пальца на правой руке.

Мужчина пытался защитить собаку и разнять животных, однако лиса быстро вцепилась ему в руку. Позже жителя Подмосковья увезли в областную больницу, где ему оказали необходимую помощь

Ранее следователи в Саратове возбудили уголовное дело после нападения бездомной собаки на двух детей, сообщили в региональном СУ СК России. Инцидент произошел у дома на улице Свинцовой, где безнадзорное животное укусило малолетних. Следствие утверждает, что нападение произошло из-за недостаточного контроля со стороны ответственных лиц за отлов и содержание бродячих животных.

До этого писательница Дарья Донцова рассказала, что ее семилетний внук пострадал от нападения чужой собаки. Она пояснила, что инцидент произошел, когда ребенок спокойно играл у ворот дома своей семьи в селе Дубцы.

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