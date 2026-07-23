Бродячая собака набросилась на двух детей в Саратове В Саратове завели уголовное дело из-за укусов детей бездомной собакой

Следователи в Саратове возбудили уголовное дело после нападения бездомной собаки на двух детей, сообщили в региональном СУ СК России. Инцидент произошел 22 июля у дома на улице Свинцовой, где безнадзорное животное укусило малолетних, причинив им телесные повреждения.

Следствие утверждает, что нападение произошло из-за недостаточного контроля со стороны ответственных лиц за отлов и содержание бродячих животных. В связи с этим было возбуждено уголовное дело по статье 293 УК РФ, часть 1 (халатность). Сейчас ведется расследование, в ходе которого выясняются все детали инцидента.

Ранее сообщалось, что семилетний внук писательницы Дарьи Донцовой пострадал от нападения чужой собаки. Инцидент произошел, когда мальчик играл у ворот дома. Пес неожиданно проявил агрессию и напал на ребенка. На помощь мальчику пришел случайный прохожий, который отогнал собаку и отнес испуганного ребенка домой. Ветеринар предположил, что собака, скорее всего, могла напасть на внука Донцовой из-за страха.

До этого две собаки пробрались под забором и напали на ребенка, который был на детской площадке возле частного дома. Пострадавшего с травмами головы, плеча и гематомой оперативно доставили в больницу.