Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
23 июля 2026 в 12:39

Бродячая собака набросилась на двух детей в Саратове

В Саратове завели уголовное дело из-за укусов детей бездомной собакой

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Следователи в Саратове возбудили уголовное дело после нападения бездомной собаки на двух детей, сообщили в региональном СУ СК России. Инцидент произошел 22 июля у дома на улице Свинцовой, где безнадзорное животное укусило малолетних, причинив им телесные повреждения.

Следствие утверждает, что нападение произошло из-за недостаточного контроля со стороны ответственных лиц за отлов и содержание бродячих животных. В связи с этим было возбуждено уголовное дело по статье 293 УК РФ, часть 1 (халатность). Сейчас ведется расследование, в ходе которого выясняются все детали инцидента.

Ранее сообщалось, что семилетний внук писательницы Дарьи Донцовой пострадал от нападения чужой собаки. Инцидент произошел, когда мальчик играл у ворот дома. Пес неожиданно проявил агрессию и напал на ребенка. На помощь мальчику пришел случайный прохожий, который отогнал собаку и отнес испуганного ребенка домой. Ветеринар предположил, что собака, скорее всего, могла напасть на внука Донцовой из-за страха.

До этого две собаки пробрались под забором и напали на ребенка, который был на детской площадке возле частного дома. Пострадавшего с травмами головы, плеча и гематомой оперативно доставили в больницу.

Регионы
Саратовская область
нападения собак
дети
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Владелец «Крокуса» подал многомиллионный иск на «Ингосстрах»
Появились кадры упавшего в Подмосковье самолета
«Лицо убийц»: депутат об ударе ВСУ по свадьбе в центре Белгорода
Секретарь горкома КПРФ погиб при атаке ВСУ на Белгород
Дрон ВСУ прицельно ударил по водителю «Луганскэнерго»
Силы ПВО уничтожили 480 дронов ВСУ
Лурье объяснила проблему с блокировкой счетов
В Кремле ответили на обвинения в причастности РФ к ударам по объектам США
Бастрыкин раскрыл число осужденных в России украинских военных
SHAMAN сжег свои легендарные кожаные штаны в русской печи
Военный самолет рухнул в Подмосковье
Турецкая авиакомпания не пустила россиянку с шенгеном в Италию
Сухогруз с углем подвергся атаке беспилотника в Черном море
ЕС принял самый крупный пакет санкций против России
Цены на популярный у россиян продукт взлетели до рекордных значений
Адвокат раскрыл, как вовремя распознать мошеннические вакансии за границей
Адвокат раскрыл, что должен сделать хозяин напавшего на внука Донцовой пса
Девушка угостила украинских военных «взрывными» бургерами
Ситуация с бензином в Крыму и Севастополе 23 июля: где можно заправиться
Раскрыто, во сколько выросли установки приложений VK в RuStore
Дальше
Самое популярное
Как теперь передавать показания счетчиков воды: важные изменения с августа
Семья и жизнь

Как теперь передавать показания счетчиков воды: важные изменения с августа

Салат «Влашский» давно забыли, а это был хит советских ресторанов: вкуснее надоевшего оливье
Общество

Салат «Влашский» давно забыли, а это был хит советских ресторанов: вкуснее надоевшего оливье

Забыла о покупном хлебе — натираю кабачки в кефир: на стол подаю румяные пышки с чесночным ароматом
Общество

Забыла о покупном хлебе — натираю кабачки в кефир: на стол подаю румяные пышки с чесночным ароматом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.