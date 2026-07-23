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23 июля 2026 в 11:59

Ветеринар назвал самую вероятную причину нападения собаки на внука Донцовой

Ветеринар Шеляков: собака могла напасть на внука Донцовой из-за страха

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Внук писательницы Дарьи Донцовой мог подвергнуться нападению собаки из-за ее испуга, заявил NEWS.ru ветеринар Михаил Шеляков. Однако, по его словам, в случае нарушения правил выгула хозяин животного может быть привлечен к ответственности.

Нет такого понятия, что акита-ину — агрессивная порода или неагрессивная. Любую собачку можно надрессировать на убийцу. Даже пуделя можно научить вцепляться в сонную артерию, и он будет убивать людей. В плане нападения должна быть сумма факторов, которая к этому привела. Может быть, там сам внук Донцовой спровоцировал. Ведь бывают непосредственные дети. Мы видим, что ребенок умиляется и хочет познакомиться, а собака видит резкое сближение — это уже угроза. То есть она могла укусить его просто от страха, — предположил Шеляков.

Он пояснил, что раскинутые руки могут быть восприняты животным как нападение, а улыбка — как оскал, поэтому нападение на внука Донцовой могло быть рефлекторной реакцией. По словам ветеринара, целенаправленно атакуют только служебные собаки.

Есть общее правило выгула: обязательно на коротком поводке и в наморднике. Исключение составляют только собачьи площадки или собственные участки. Поэтому, если данное правило не было соблюдено, то это нарушение правил выгула. Тут есть определенная вина владельца, потому что город — это стрессовая ситуация и для людей, и для животных. Где-то что-то бибикнуло, бабахнуло, обстановка могла быть нервозной, — заключил Шеляков.

Ранее юрист Илья Русяев заявил, что владельцу собаки, укусившей внука писательницы Дарьи Донцовой, грозит штраф до 80 тыс. рублей или арест, если экспертиза признает травмы ребенка тяжким вредом здоровью. По его словам, если повреждения окажутся менее серьезными, уголовное дело не откроют.

Общество
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ветеринары
Дарья Донцова
Максим Кирсанов
М. Кирсанов
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