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22 июля 2026 в 12:11

Собака порвала лицо внуку Дарьи Донцовой

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Писательница Дарья Донцова рассказала, что ее семилетний внук пострадал от нападения чужой собаки. В своем Telegram-канале она пояснила, что инцидент произошел, когда ребенок спокойно играл у ворот дома своей семьи в селе Дубцы. В этот момент мимо проходил местный житель со своим питомцем, который неожиданно проявил агрессию и бросился на мальчика.

Хозяин при этом проигнорировал происходящее и даже не попытался оттащить пса. Агрессивный пес сразу повалил ребенка на землю и начал рвать ему голову. На помощь мальчику пришел случайный прохожий. Мужчина отогнал собаку, сам получил укусы, но отнес испуганного мальчика домой.

Получившего серьезные раны ребенка немедленно доставили в больницу, где врачи зашили ему травмированные ткани. Мальчик сильно напуган, боится посторонних людей и отказывается от еды. Писательница заявила, что намерена обратится в правоохранительные органы с заявлением на владельца животного.

Ранее полуторагодовалый ребенок из многодетной семьи умер результате нападения домашней собаки, инцидент случился в селе Барано-Оренбургском Пограничного района. Родителям ребенка оказывается психологическая помощь.

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